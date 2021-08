Incendi boschivi, da giugno gli interventi dei vigili del fuoco sono aumentati del 75% Durante l’estate del 2021, gli interventi dei vigili del fuoco sono aumentati del 75%, superando il tetto dei 52mila come già accaduto nel 2017. Complice delle fiamme che hanno distrutto interi ettari boschivi anche le temperature elevate che spesso superano i 40 gradi. Particolare attenzione nella giornata di ferragosto.

A cura di Gabriella Mazzeo

Quella del 2021 è stata l'estate peggiore per l'ambiente e la vegetazione in Italia. Con picchi di quasi 40 gradi, sono stati tantissimi gli incendi boschivi e di vegetazione che hanno devastato il Paese: le regioni più colpite sono state Sicilia, Sardegna e Puglia. Dal 15 giugno gli interventi dei vigili del fuoco sono aumentati del 75% rispetto allo scorso anno. Con 52mila operazioni effettuate, la cifra di quest'anno è pari ai livelli del 2017. I vigili del fuoco impegnati nella giornata di ieri 15 agosto sono stati 7.600. Particolare attenzione rivolta alle zone di montagna, molto frequentate per le festività di Ferragosto. In azione anche la flotta aerea con 15 Canadair per l'antincendio boschivo.

Proprio nella giornata di ieri, infatti, le fiamme hanno nuovamente terrorizzato la Puglia. Un incendio ha creato il panico a Grottaglie, in provincia di Taranto. Il rogo è scoppiato nel pomeriggio nella macchia mediterranea, lambendo quasi completamente le case nei ditorni. Sono intervenut i vigili del fuoco per fermare l'incendio, comunque molto esteso. Le fiamme hanno avvolto anche la Versilia, distruggendo i boschi di Valdicastello e il comune di Pietrasanta in provincia di Lucca. Anche in questo caso è stato richiesto l'intervento di più squadre di vigili del fuoco. Distrutti ettari di boschi e diverse abitazioni.

A vicopisano invece sono state evacuate 10 famiglie. Le località Capitano, Palazzetto, Novaia e La Lastra nel Pisano sono state sfollate per sicurezza, a causa dell'incendio mai spento in corso da giorni sui Monti Pisani. Le persone sfollate sono state condotte al Palazzetto dello Sport di Vicopisano per coordinare i soccorsi. Sono ancora in corso invece le operazioni per lo spegnimento delle fiamme con Canadair e operai forestali impegnati via Terra. Secondo quanto comunicano le autorità, sono interessate dalle fiamme superfici molto estese e oliveti per circa 25 ettari.