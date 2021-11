In salvo in Italia la “ragazza afghana dagli occhi verdi” fotografata da Steve Mc Curry È giunta in Italia Sharbat Gula, la ragazza dagli occhi verdi fotografata da Steve Mc Curry e diventata simbolo dell’Afghanistan. Palazzo Chigi, si legge in una nota, “ne ha propiziato e organizzato il trasferimento in Italia, nel più ampio contesto del programma di evacuazione dei cittadini afghani”.

A cura di Chiara Ammendola

È in Italia Sharbat Gula, la ragazza afghana diventata simbolo del suo Paese quando fu fotografata da Steve Mc Curry nel 1985 finendo sulla copertina di National Geographic Magazine. È giunta a Roma grazie al governo italiano che ne ha organizzato il trasferimento nel nostro Paese dopo il suo appello giunto nei mesi scorsi dopo la salita al potere in Afghanistan dei Talebani.

La Monna Lisa dell'Afghanistan, come fu definita all'epoca dello scatto, aveva solo 12 anni quando fu scovata dal fotografo americano in un campo profughi di Peshawar. La sua foto fece il giro del mondo rendendola celebre ovunque grazie ai suoi occhi verdi e al suo sguardo dal quale traspariva l'orrore che stava vivendo il popolo afghano al tempo a causa dei lunghi conflitti nel Paese. Nel 2016 Sharbat Gula, che oggi ha 48 anni ed è madre di quattro figli, fu rimpatriata in Afghanistan dal Pakistan, dov'era stata arrestata, dopo decenni di permanenza, per possesso di documenti falsi.

Steve McCurry

L'azione italiana, come si legge in una nota diffusa da Palazzo Chigi, risponde "alle sollecitazioni di quanti nella società civile e in particolare fra le organizzazioni no profit attive in Afghanistan hanno raccolto, dopo gli eventi dello scorso agosto, l’appello di Sharbat Gula a essere aiutata a lasciare il proprio Paese".