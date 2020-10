in foto: Foto di repertorio

In ospedale con una pesante bronchite tanto da richiedere l'uso del respiratore ma, di fronte alla richiesta dei medici di sottoporsi al tampone covid, si è ribellata con tutte le sue forze per impedire ai sanitari di fare il test per il coronavirus, il tutto con l'appoggio del marito che ha elogiato pubblicamente la consorte sui social. L'episodio durante lo scorso weekend al Pronto soccorso dell'ospedale di Borgo Trento a Verona da dove infine marito e moglie sono letteralmente corsi via. A raccontare il caso a mezzo social è stato lo stesso marito della donna, Gianluca Caneva, elogiando la consorte ma attirando non poche critiche su Facebook.

"Onore a mia moglie e a tutte le persone intelligenti che non si fanno intimorire… Orgoglioso e Orgogliosi per la battaglia" ha scritto il pensionato veronese, raccontando: "Venerdì mia moglie Giovanna al Pronto soccorso dell'ospedale Borgo Trento(Verona) per una normale bronchite con sinusite si è opposta con tutte le sue forze per non farsi il Tampone Covid non avendo la febbre. È stata accerchiata da tutta l'equipe medica per essere trasportata nelle strutture, addirittura sedandola. Ma non ci sono riusciti". "Questo è per dire che siamo sotto dittatura Sanitaria, ma basta opporsi e applicare l'Articolo della Costituzione, e tutto crolla" ha aggiunto l'ex carabiniere in pensione che sempre sui social nei giorni successivi ha ribadito il concetto con alcune frasi eloquente come "Il covid è una farsa" o ricordando che Berlusconi con diverse patologie è guarito.

"Faticavo a respirare ma ero certa di non avere il coronavirus perché non avevo febbre e perché tre mesi fa ho dovuto effettivamente sottopormi a tampone, che risultò negativo" ha dichiarato anche la moglie al Corriere del Veneto. Il tampone però alla fine pare lo abbia fatto come ha fatto capire lei stessa spiegando: "Secondo loro dovevo stare rinchiusa in una stanza, in isolamento, in attesa del risultato e io mi sono rifiutata e ho preteso di tornare a casa mia. Quindi non so neppure se il campione sia stato analizzato". Comportamenti che comunque hanno innescato molte critiche davanti alle quali lo stesso pensionato ha ribadito: "Non sono negazionista. Ribadisco che il Virus c'è stato… più forte di altri virus influenzali, ma non letale".