In ospedale con febbre alta, la piccola Giulia muore a 11 mesi: disposta l’autopsia a Pescara

A cura di Ida Artiaco

Lutto e sgomento a Monteodorisio, comune in provincia di Chieti, dove nelle scorse ore è morta una bambina di soli 11 mesi in circostanze che ora la Procura di Pescara cercherà di ricostruire. La piccola, Giulia Radici, terzogenita di una coppia di origine albanese, secondo quanto riportato dalla stampa locale, era stata era stata ricoverata venerdì con febbre alta nel reparto di pediatria dell'ospedale di Vasto, dopo essere stata sottoposta a tampone anti Covid come da prassi, il quale ha dato esito negativo, e poi trasferita al Santo Spirito di Pescara. Durante il trasporto verso il capoluogo adriatico ha avuto due arresti cardiaci ed è stata rianimata. Poi, poco dopo l'arrivo nell'ospedale pescarese il suo cuore ha smesso di battere. La famiglia da presentato denuncia e il sostituto procuratore del Tribunale di Pescara, Andrea Papalia, ha disposto l'autopsia sul corpo della bambina acquisendo la cartella medica.

Sotto choc la comunità di Monteodorisio. Il sindaco, Catia Di Fabio, ha scritto su Facebook: "Il Sindaco e l'Amministrazione Comunale esprimono profondo cordoglio e sentimenti di vicinanza alla famiglia Radici per la drammatica e improvvisa perdita della piccola Giulia. Ci stringiamo commossi e increduli intorno al dolore della famiglia, una tragedia che ci lascia sgomenti e a cui partecipa tutta la comunità cittadina". Tra i tanti messaggi condivisi sui social anche quella della zia della piccola vittima: "Fra un mese avresti compiuto il tuo primo compleanno – si legge nel messaggio – ancora non ci credo che tu sei volata via cosi in fretta, insieme a te è volato un pezzo del nostro cuore, ora sei sole, aria, vento, vestita di parole danzi tra le lacrime di pioggia e volerai sempre più in alto dove finisce il cielo e ti rivedremo riflessa in un arcobaleno".