In Italia c’è un gruppo di attivisti che sta sgonfiando le gomme dei Suv per difendere il clima Due sere fa gli attivisti di Tyre Extinguishers hanno sgonfiato gli pneumatici di 70 Suv nel centro di Torino. la rivendicazione recita: “Non ce l’abbiamo con te, ma con la tua auto. L’abbiamo fatto perché utilizzare un’auto enorme come questa ha conseguenze altrettanto enormi per tutti gli altri. Va a piedi o usa la bici”.

A cura di Davide Falcioni

Si fanno chiamare Tyre Extinguishers e sono un gruppo di ambientalisti la cui missione è esplicitamente quella di sgonfiare (e non bucare) gli pneumatici dei Suv all'interno dei centri urbani, veicoli considerati estremamente inquinanti ed ingombranti, pericolosi per gli altri utenti della strada oltre che del tutto inutili nel cuore delle città. Armati di una manciata di lenticchie alcune sere fa hanno fatto la loro prima apparizione in Italia a Torino, dove hanno "spillato" la valvola delle gomme di una settantina di vetture. L'azione è stata accompagnata da un volantino di rivendicazione lasciato sul parabrezza dei veicoli colpiti, attraverso il quale il gruppo ha ammesso la responsabilità dell’azione spiegandone dettagliatamente le ragioni, nella speranza (vana, probabilmente) di sensibilizzare i proprietari delle auto.

"Abbiamo sgonfiato uno pneumatico del tuo Suv – recita il testo -. Ti arrabbierai, lo sappiamo. Non ce l’abbiamo con te, ma con la tua auto. L’abbiamo fatto perché utilizzare un’auto enorme come questa in una città come Torino ha conseguenze altrettanto enormi per tutti gli altri. I Suv sono inutili, e pura vanità, richiedono spazi più grandi per essere parcheggiati, e le loro dimensioni spropositate peggiorano la situazione del traffico cittadino, sono la seconda causa dell’aumento globale delle emissioni di anidride carbonica nell’ultimo decennio, più dell’intero settore del trasporto aereo".

Non manca un attacco alla politica:

"I decisori politici avrebbero dovuto limitare l'uso di veicoli come questo alle poche persone che ne hanno davvero bisogno. Ma dato che non si è fatto nulla per limitare il loro impatto sulle città abbiamo deciso di agire direttamente con questa azione dimostrativa come tante persone stanno facendo in tutta Europa. Vogliamo che possedere auto come questa diventi sconveniente per tutti". E ancora: "Lo sappiamo che hai lavorato duramente per permetterti un'auto come questa, ci dispiace averlo dovuto fare. Purtroppo le industrie sanno creare in noi bisogni che non abbiamo realmente. Ormai quest'auto ce l'hai. Però per oggi puoi spostarti a piedi, in bici o coi mezzi pubblici".

L'azione dimostrativa è stata condotta il 27 luglio ed evidentemente coordinata in altre città europee. Il giorno precedente infatti 50 gomme sono state sgonfiate a Berlino e 60 ad Amburgo, mentre in passato è successo a Londra, Wimbledon, dove sul piccolo manifesto che accompagna il blitz sono state pubblicate le foto di due ragazze travolte da Suv. Selena Lau, morta a 8 anni, e Nuria Sjjad. In calce, un messaggio choc: cita uno studio Usa sugli incidenti con auto che riguardano i bambini.