È fuggita ancora una volta la 17enne di Pontedera, in provincia di Pisa, data per scomparsa dal 14 gennaio insieme a una ragazza di un anno più giovane di Reggello (Firenze) con cui si sarebbe conosciuta su Tik Tok. La 17enne, che diventerà maggiorenne a marzo, era tornata nella comunità per minorenni che la ospita in mattinata, ma intorno alle 15 gli operatori della struttura ne hanno segnalato l'assenza alle forze dell'ordine e ora la ragazzina è di nuovo in fuga e irreperibile. L'adolescente era tornata nella sua casa di Pontedera, dove vive la madre. Poi gli assistenti sociali, che seguono il suo programma, l'hanno riaccompagnata nella comunità per minori dove è ospitata ma dove ora risulta di nuovo non essere presente.

Ancora molti i punti da chiarire sull'allontanamento delle due ragazze: la madre della più grande – quella "scomparsa" stasera – non avrebbe nei giorni scorsi denunciato la scomparsa della figlia perché, come riportava La Nazione, "la sento tutti i giorni. Ho parlato con lei anche poco fa e mi ha assicurato che domani torna a casa. Le ho raccomandato di tornare perché sta venendo fuori una storia nella quale, secondo me, lei rischia di prendersi colpe che non ha". Erano stati il papà e la mamma della sedicenne di Reggello a ritenere che la ragazza di Pontedera potesse aver influenzato la loro figlia: "Abbiamo paura che la sua ‘amica’ l’abbia plagiata" aveva raccontato il padre.

Prima di allontanarsi di nuovo oggi la 17enne avrebbe raccontato ai carabinieri di essersi separata dall’amica ieri, a Bologna, senza però dare spiegazioni circa il loro allontanamento da casa, né sul perché lei abbia poi deciso di tornare mentre l’amica abbia scelto di proseguire il viaggio. Nei giorni scorsi, come documentato anche da alcuni filmati pubblicati sul social Tik Tok, le ragazzine erano già state a Bologna, dove probabilmente avrebbero dormito da un amico della 17enne, la quale si era allontanata da casa senza cellulare né documenti, portando con sé solo il tablet del fratello, che avrebbe utilizzato in alcune occasioni per connettersi ai social collegandosi a reti wi-fi.