In due anni gli italiani hanno speso 2 miliardi di euro per i tamponi Gli italiani hanno speso 2 miliardi per i tamponi negli ultimi due anni. Per quasi un italiano su cinque l’importo pagato è stato ben più alto della media che si aggira intorno ai 76 euro pro capite.

A cura di Chiara Ammendola

Due miliardi di euro, è questa la cifra spesa dagli italiani negli ultimi due anni per sottoporti ai tamponi. È quanto emerge da un'indagine commissionata da Facile.it a mUp Research e Norstat e realizzata su un campione rappresentativo della popolazione nazionale adulta.

Spesa pro capite di circa 76 euro

Il dato fa riferimento al periodo che va da marzo 2020 ad oggi: sono 26,8 milioni le persone che hanno fatto ricorso ai tamponi a pagamento, spendendo circa 76 euro pro capite. Ma la media si alza per 3,4 milioni di italiani che in due anni hanno speso tra i 100 e i 200 euro per sottoporsi a tamponi, mentre quasi 2 milioni hanno speso più di 200 euro. Chi ha pagato di più sono i 25-34enni (93 euro) e i 45-54enni (81 euro). Mentre se si guarda alle diverse aree del Paese, i dati mostrano che sono state le regioni del Centro Italia a spendere di più per i tamponi a pagamento (81 euro).

In media gli italiani si sono sottoposti a oltre sei tamponi a testa

Si tratta nella maggior parte dei casi di tamponi necessari: il 35,1% ha infatti dichiarato di averlo fatto a seguito di un contatto con un soggetto positivo. Il 30,6% si è sottoposto a tampone perché non si sentiva bene, il 19,6% perché un parente/conoscente aveva avuto un contatto con un positivo, in 3,6 milioni lo hanno fatto per poter lavorare. In ultimo, ben due milioni di persone hanno fatto il test solo per semplice paura. L'indagine ha rivelato inoltre che il 51% ha fatto un test rapido in farmacia o presso altre strutture, il 36% un molecolare mentre il 32% un rapido in autosomministrazione, per una media di oltre 6 tamponi a testa.