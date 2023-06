In diretta Facebook mentre guidava causò la morte dei figlioletti: condannato a 4 anni e 8 mesi Nel luglio del 2019 causò la morte dei due figli piccoli mentre guidava la sua Bmw in diretta Facebook: il 38enne di Partinico è stato condannato a 4 anni e 8 mesi per duplice omicidio stradale.

A cura di Gabriella Mazzeo

Provocò la morte dei figli di 13 e 9 anni alla guida della sua Bmw 320. Fabio Provenzano, 38 anni, è stato condannato in via definitiva a 4 anni e 8 mesi per duplice omicidio stradale. Nel luglio del 2019, infatti, il 38enne di Partinico (Palermo) si mise alla guida della sua Bmw mentre era in diretta Facebook. I due figlioletti erano seduti sul sedile del passeggero e riportarono gravissime ferite in seguito all'incidente causato all'alta velocità. Il padre dei due bimbi, infatti, raggiunse i 140 km all'ora per mostrare ai followers la velocità della sua nuova auto.

Dopo anni in aula di tribunale, è arrivata la condanna definitiva a 4 anni e 8 mesi. La sentenza, emessa col rito abbreviato dal Gup del tribunale di Trapani, non è stata impugnata dall'imputato né dalla Procura e per questo è passata in giudicato. L'ex moglie si è costituita parte civile con l'assistenza degli avvocati Anna Maria Tonnicchi e Franca Castellino, non ha avuto risarcimento perché già indennizzata dalla compagnia di assicurazione.

A Provenzano è stata anche ritirata la patente. Secondo quanto reso noto, durante il processo era emerso che il 38enne aveva assunto anche della cocaina prima di mettersi al volante. Non è mai stato provato, però, se la sostanza stupefacente avesse già fatto effetto al momento dell'incidente.

I figlioletti del 38enne morirono pochi giorni dopo il gravissimo incidente stradale. Francesco, 13 anni, ed Anthony, 9 anni, furono ricoverati in ospedale in condizioni disperate. I medici provarono in tutti i modi a salvare loro la vita, ma purtroppo non vi fu nulla da fare. I due bimbi morirono nella notte tra il 12 e il 13 luglio 2019: il maggiore, Francesco, morì poche ore dopo lo schianto a causa delle gravissime lesioni, mentre il fratellino Anthony morì qualche giorno dopo.