video suggerito

In Calabria un operaio è morto cadendo da una impalcatura: Francesco Stella aveva 38 anni Primo incidente mortale sul lavoro del nuovo anno: l’operaio si trovava ad un’altezza di circa sei metri quando, per cause in corso di accertamento, è caduto sbattendo la testa. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Susanna Picone

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tragedia sul lavoro in Calabria: un operaio di 38 anni, Francesco Stella il suo nome, è morto in un incidente a Lamezia Terme. L'incidente è avvenuto nella zona industriale di San Pietro Lametino ed è il primo mortale del nuovo anno in Calabria e nell'intero Paese.

L’uomo, stando a una prima ricostruzione dell’accaduto, è precipitato da un'impalcatura in un'azienda di profilati nell'area industriale della città calabrese. Nulla da fare purtroppo per lui: vani i tentativi del personale sanitario del 118 intervenuto sul posto. Il trentottenne, a quanto si è appreso, si trovava ad un'altezza di circa sei metri quando, per cause in corso di accertamento, è caduto sbattendo la testa.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti agenti della polizia, il medico legale e il magistrato di turno. Sul posto ci sono anche gli ispettori dell'Ispesl per verificare le condizioni inerenti la sicurezza sul lavoro.

Leggi anche Lutto nel M5s, è morto il senatore Francesco Castiello

Secondo i primi dati a consuntivo dell’Osservatorio di Bologna sui morti sul lavoro, l’anno che ci lasciamo alle spalle si è chiuso con 1.481 vittime, di cui 1.055 sui luoghi di lavoro e il resto in itinere. Il 2024 è stato anche l’anno di gravi stragi sul lavoro con i 5 morti a Casteldaccia, i 7 a Suviana, i 5 della Esselunga di Firenze e i 5 di Calenzano.

Articolo in aggiornamento