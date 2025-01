In autostrada coi fari spenti e in preda al panico: poliziotti soccorrono anziano sulla A25

video suggerito

A cura di Davide Falcioni

Un intervento tempestivo e di grande sensibilità ha caratterizzato l’operato della Polizia Stradale di Sulmona, che il 22 gennaio scorso ha soccorso un anziano automobilista in difficoltà sull’autostrada A25.

Nel tardo pomeriggio, una pattuglia in servizio di vigilanza è stata allertata dalla Centrale Operativa per una segnalazione su un veicolo fermo con i fari spenti in una zona zebrata lungo la rampa di immissione dall’A14. Giunti sul posto, gli agenti si sono avvicinati all’auto con le dovute precauzioni, trovando all’interno un uomo anziano in evidente stato di agitazione.

L’automobilista, lamentando forti dolori a una gamba e visibilmente spaventato, ha spiegato di essersi perso mentre cercava di raggiungere l’ospedale di Chieti dal vicino Molise, dove era atteso per cure mediche programmate. Valutata l’impossibilità dell’uomo di proseguire alla guida e constatata l’indisponibilità immediata dei familiari a intervenire, i poliziotti hanno agito per garantire la sua sicurezza e quella degli altri automobilisti. Un agente si è messo al volante del veicolo del malcapitato, mentre il collega li ha scortati con l’auto di servizio fino alla destinazione ospedaliera.

Arrivati a Chieti, l’uomo è stato affidato al personale sanitario, non prima di ringraziare con emozione gli agenti per il loro aiuto. L’intervento ha permesso di risolvere una situazione di pericolo, ed ha consentito all'anziano di raggiungere la sua destinazione in totale sicurezza.