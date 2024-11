video suggerito

In arrivo la Superluna piena in Toro il 15 novembre 2024: scoppiano passioni ma anche tensioni emotive Venerdì 15 novembre alle 22:30 ci sarà la Superluna piena in Toro: simbolo di femminilità e possesso, questa Luna ci farà esplodere nei nostri bisogni e piaceri. I segni più toccati saranno i fissi, ovvero Toro, Scorpione, Leone e Acquario.

Venerdì 15 novembre 2024 alle 22:30 circa ci sarà il plenilunio in Toro: la Luna a 24 gradi del segno zodiacale del Toro sarà completamente illuminata dal Sole, che le si trova opposto a 24 gradi del segno dello Scorpione.

La fase lunare della Luna piena è sempre un momento di grande energia ed emotività, che rischia di sfociare in nervosismo, tensione o anche in una chiarificazione di ciò che sentiamo e pensiamo con pochi filtri diplomatici. Durante la Luna piena è più difficile contenere le energie del nostro inconscio che si esprimono senza filtri. I segni zodiacali che saranno più coinvolti da questa Luna piena in Toro saranno i segni cosiddetti "fissi" ovvero Toro, Scorpione, Leone e Acquario.

I nativi americani che seguivano con attenzione le fasi lunari e le legavano ai ritmi della natura, chiamavano la Luna piena in Toro "Luna Piena del Castoro" perché l'animaletto proprio in questo periodo dell'anno si prepara al letargo e al freddo.

Il significato della Superluna Piena in Toro di venerdì 15 novembre

Secondo la lettura astrologica, la Superluna piena in Toro di venerdì 15 novembre (che è Superluna perché transita nel punto più vicino alla Terra) ha delle caratteristiche simboliche datele dal segno zodiacale e dall'asse Scorpione-Toro lungo la quale si trova l'asse Sole-Luna. È legata al piacere, al desiderio fisico, alla forza riproduttiva femminile e al secondo chakra, il chakra sacrale. L'asse Toro- Scorpione ci parla dei nostri bisogni fisici, terreni, di cui abbiamo voglia di godere liberamente ma che poi dobbiamo essere capaci di lasciare andare.

Il Toro è un segno di terra, concreto e legato ai beni da consumare ma che spesso ha difficoltà nel lasciar andare, cambiare, evolvere. Questa Luna piena ci ricorda come questo aspetto sia naturale e necessario. Infine, nello specifico nel cielo del 15 novembre 2024 la Luna piena sarà anche congiunta al pianeta Urano che è di natura esplosivo: per questo motivo la tensione si farà ancora più forte e dirompente, ma spesso anche utile per ritrovare un equilibrio!

Gli effetti della Superluna piena in Toro segno per segno

Ecco quali saranno gli effetti della Superluna Piena in Toro di venerdì 15 novembre, segno per segno.

Ariete

Le buone maniere e la delicatezza non sono il tuo forte in questo periodo, per colpa di Venere, quindi diciamo che la Luna piena potrebbe essere la goccia che fa traboccare il vaso della tua possente voglia di farti sentire e farti vedere! Conta almeno fino a 5 prima di aprire bocca se proprio a 10 non ci arrivi!

Toro

Nonostante questa Luna piena possa portare a galla il bisogno di liberarti da tutto quello che troppo spesso ti appesantisce, l'esplosione sarà salvifica e ti permetterà di ritrovare il tuo centro e la tua stabilità. Anche tu che sei di natura attaccato a ciò che hai conquistato adesso sei pronto a rimettere tutto in discussione: ottimo!

Gemelli

Difficilmente troverai le parole giuste ma le emozioni e gli istinti sono cosi urgenti che non starai a badare alla correzione delle bozze! Fosse anche con urla da unno in battaglia ma dirai la tua… che con Saturno contro da tempo hai avuto modo di pensare e ripensare!

Cancro

Inutile dire che le tue emozioni anche con questa Luna piena sono inarrestabili: beato te che hai sempre una linea diretta con la tua Luna. Ecco questa volta ti serve proprio ritornare ai sentimenti veri dato che Venere ti sta congelando.

Leone

Per fortuna la tranquillità non è la tua sensazione preferita perché per queste giornate dovresti proprio scordartela. Lasciati andare creativamente a tutte le dichiarazioni che si affollano nel tuo cuore: qualsiasi piccolo malinteso sarà chiarito più avanti!

Vergine

Il periodo non é dei più rilassanti e rilassati e questa Luna piena renderà solamente tutto evidente, incontenibile ed evidente. Lasciati andare che ti sei trattenuta fin troppo!

Bilancia

Dato che per colpa di Venere in questo periodo non ti senti amata abbastanza e anzi quasi del tutto ignorata, la Luna piena non avrà pietà per nessuno: ne hai per tutti di rimostranze e lamentele!

Scorpione

La Luna piena opposta insieme a Urano sembra proprio non lasciare spazio di manovra: è ora di spalancare il cuore e lasciare che tutto quello che vi hai stipato dentro come fosse una cantina riveda la luce. L'indagine è necessaria, chiama pure Sharlock Holmes!

Sagittario

Nel giorno della Luna piena in Toro tu ospiterai il pianeta Mercurio che sollecita il tuo pensiero. Probabilmente i bisogni del cuore e le ricerche di attenzioni prima di essere espresse saranno analizzate come sul lettino dello psicologo. Mi pare un'ottima idea conoscendoti.

Capricorno

La Venere nel tuo segno e la Luna piena così forte ma anche così a tuo favore sembrano dire che questa volta getterai il cuore oltre l'ostacolo mentre il cervello rimane impigliato nei tornelli d'ingresso. Dare retta all'istinto non sarà mai stato così facile e divertente.

Acquario

La libertà di espressione è sempre stata il tuo forte quindi non ti sconvolgerà questa Luna piena in Toro congiunta a Urano che ti farà dichiarare quello che pensi e provi anche se nessuno te l'avesse chiesto. Certo, empatia e dolcezza probabilmente non saranno pervenute.

Pesci

Adori da sempre queste esplosioni emotive generali soprattutto perché, grazie alla tua affinità coi sentimenti più incontenibili, sei uno dei segni zodiacali che riesce a gestirle meglio. Ti vedremo dare lezioni di respirazione col diaframma per calmare chi intorno a te ha un'elevato stress da bisogni urgenti di attenzione.