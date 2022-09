In arrivo la Luna Piena in Pesci sabato 10 settembre: le emozioni saranno incontenibili La Luna piena in Pesci di sabato 10 settembre 2022 sarà molto forte ma anche molto emotiva. Creatività, emotività incontrollata e sbalzi d’umore, soprattutto per Gemelli, Sagittario, Vergine e Pesci.

Sabato 10 settembre 2022 ci sarà la Luna piena in Pesci, che è sempre una Luna molto forte. Come sapete, durante la Luna piena le nostre emozioni, simboleggiate astrologicamente proprio dalla Luna appunto, diventano potenti e incontenibili, tanto da far esplodere il nostro inconscio sguinzagliato dalla ragione.

Nella Luna piena in Pesci la Luna si troverà nel dodicesimo segno dello Zodiaco, dove è particolarmente riconosciuta. I Pesci sono un segno d'acqua emotivo e sensibile, che spesso ascolta più l'istinto della ragione. Per questo, in questo segno, la Luna con tutte le sue simbologie si trova ben rappresentata. Di contro il Sole è in Vergine, un segno molto razionale e stabile, perfetto per ospitare il Sole.

Il significato della luna piena in pesci di sabato 10 settembre 2022

Il bello è che in questa specifica Luna piena in Pesci del 10 settembre sia il Sole sia la Luna sono ben sostenuti da altri pianeti, primo tra tutti Urano. Le emozioni saranno incontenibili e profonde così come gli ideali che non vorranno vedere i limiti logistici.

Ovviamente questa sensibilità sollecitata porterà anche a sbalzi d'umore, incertezze, sfoghi di pianto e di rabbia. La Luna piena in Pesci ci permette di guardare in profondità tra le nostre paure più nascoste, e anche tra i desideri che non sempre abbiamo il coraggio di esprimere ad alta voce. Libero sfogo alla creatività, al romanticismo e alla fantasia.

La Luna piena in Pesci, che avviene sempre in un giorno tra il 23 agosto e il 21 settembre, era anche detta Luna del raccolto, perché sono queste le settimane degli ultimi grandi raccolti prima dell'arrivo dell'autunno.

Gli effetti della luna piena in pesci su tutti i segni zodiacali

I segni zodiacali che più sentiranno questa Luna piena in Pesci saranno i segni mobili: Pesci, Vergine, Gemelli e Sagittario, che sono anche sollecitati da Marte (che si trova in Gemelli) e da Venere (che è invece in Vergine). I segni d'acqua invece, Cancro e Scorpione, possono approfittare di questa Luna piena per approfondire i loro bisogni più intimi.

Ariete

La confusione che già senti per colpa di Mercurio opposto sarà amplificata in questa giornata: la cosa migliore è evitare di prendere decisioni impulsive, cosa impossibile per un Ariete!

Toro

L'amore ti salverà da qualsiasi Luna piena. Per fortuna con i giusti baci qualsiasi sbalzo di umore si placherà!

Gemelli

L'umore è altalenante in questi giorni, e con la Luna piena raggiungerà i suoi massimi livelli. Da un lato godetevi questa sensazione di stare come su di una zattera, e dall'altro approfittatene per mettere da parte la forza e l'azione a favore della riflessione.

Cancro

Questa Luna piena in Pesci ti piace parecchio, perché ti dona la sensibilità e la profondità che ti fa stare bene. In fondo tu non sei uno da grandi certezze, preferisci condividere le emozioni, anche instabili, con chi ti sta di fianco. E sarà proprio così. Viva l'empatia.

Leone

La Luna piena ti farà capire da che parte andare, e soprattutto con chi. Direi che sarà un altro passo verso la risoluzione!

Vergine

È il momento del dubbio, anzi è il momento di aprire la mente a considerazioni che non ti sono familiari. Ti metti in discussione e ti apri al confronto. Sono fierissima di te!

Bilancia

I transiti tutti a tuo favore di questi giorni non si lasceranno impaurire dalla Luna piena. Per questo continuerai a mostrare (anche solo apparentemente) la tua determinazione al risultato e la sicurezza nei tuoi pensieri. Le certezze non sono mai state tanto inscalfibili.

Scorpione

Sfrutta questa bellissima Luna piena in Pesci per ritrovare la giusta direzione: tanti sono i transiti che ti stanno chiedendo chiarezza, e ti stanno rendendo insopportabili alcune routine. È il momento per dare spazio ai tuoi bisogni.

Sagittario

Sei molto teso in questi giorni, e lo sarai ancora di più con la Luna piena in Pesci. Lascia andare il bisogno di capire sempre tutto, di sapere come agire e dove andare. Resta nella confusione per un po', potrebbe essere molto ma molto creativa!

Capricorno

L'amore resta il punto forte di qualsiasi momento di titubanza. Quanto ti piace questa sensazione di lasciare che sia il cuore a decidere, mentre la mente è zittita. Provi una leggerezza quasi sconosciuta.

Acquario

Sei così forte e determinato, grazie a Mercurio e Marte, che questa Luna ti scuoterà ben poco. Forse aprirà uno spiraglio nelle tue emozioni, tanto da renderti ancora più vicino ai bisogni del cosmo intero.

Pesci

Sarete sollecitatissimi da questa Luna piena proprio nel vostro segno: è il momento giusto per rimettere ordine tra quello di cui avete bisogno, quello che desiderate e quello che avete. Anzi, è anche il momento giusto per capire se state effettivamente lavorando nella giusta direzione, ovvero quella della vostra felicità!

Cosa fare durante la luna piena in pesci del 10 settembre

Con la Luna piena nel segno dei pesci è bene non prendere decisioni sull'impeto del momento, attendendo che si plachi la grande sensibilità del momento. Questo vale soprattutto per le decisioni sentimentali. Ecco alcune cose che sono consigliate con il plenilunio in Pesci: