In Alto Adige registrata la notte più fredda dell’inverno: qual è il paese dove sono stati raggiunti -20 gradi

Registrata nelle scorse ore la notte più fredda dell’inverno. In Alto Adige, a San Giacomo in val di Vizze, la colonnina di mercurio ha segnato i -20 gradi; -19 a Sesto Pusteria.
A cura di Eleonora Panseri
Immagine di repertorio.
Immagine di repertorio.

In Alto Adige è stata registrata nelle scorse ore la notte più fredda di questo inverno. A San Giacomo (Val di Vizza) sono stati raggiunti i -20 gradi, mentre a Sesto Pusteria, paese di Jannik Sinner, la colonnina di mercurio ha segnato i -19.

Il ritorno tanto atteso del freddo nelle vallate alpine era già stata annunciato nei giorni scorsi. Soprattutto in alta Pusteria e in altri Comuni, erano previste temperature tra i -16 e i -20 gradi Celsius. Si tratta di zone dove questi valori erano normali anni fa ma che mancavano da qualche tempo.

Il bollettino di allerta del Centro Funzionale Provinciale dell'Agenzia per la Protezione civile pubblicato nei giorni scorsi indicava il livello di allerta giallo e il livello di allerta arancione in relazione alle temperature estreme fino a oggi, lunedì 5 gennaio.

"Temperature eccezionalmente rigide possono avere ripercussioni sulla salute delle persone che si trovano all'aperto", sottolinea il direttore dell'Agenzia per la Protezione civile Klaus Unterweger.

In caso di freddo estremo è necessario indossare indumenti adeguati alle temperature estreme e ridurre al minimo la permanenza all'aperto, al fine di evitare rischi per la salute,quali ipotermia e congelamenti. Le basse temperature possono anche avere un impatto sul mantenimento dei servizi di base e sulle infrastrutture, riporta il sito della Protezione civile locale.

Possono verificarsi disagi al traffico a causa del ghiaccio e sono possibili anche danni alle condutture dell'acqua potabile o alle fognature. Queste informazioni dovrebbero essere tenute in considerazione anche dai turisti che si trovano attualmente in queste zone, poiché potrebbero non essere abituati a temperature così basse.

Nei prossimi giorni non è in vista un sostanziale cambiamento. Per martedì 6 gennaio, la giornata dell'Epifania, si prevede tempo in prevalenza soleggiato ma con vento freddo da Nord. Anche mercoledì 7 il tempo sarà soleggiato con temperature basse. Sulle regioni settentrionali il clima sarà ancora ventoso.

La giornata di giovedì 8 inizierà con tempo molto soleggiato ma con tendenza ad aumento della nuvolosità da Nordovest in giornata. Verso sera e nella notte successiva saranno possibili delle nevicate sulla cresta di confine. Venerdì 9 cielo tra irregolarmente e molto nuvoloso.

