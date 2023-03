In 487 vincono il concorso, la Regione Sicilia non li assume: “Senza personale per smaltire le carte” In 487 hanno superato il concorso per l’assunzione nei centri per l’impiego, ma la Regione Sicilia non può introdurre i candidati negli uffici. “Non c’è personale per le assunzioni”

Cento giorni dopo la pubblicazione delle graduatorie dei vincitori della selezione dei centri per l'impiego, la Regione Sicilia ha fatto sapere che non c'è abbastanza personale per smaltire le carte necessarie per l'immissione in servizio dei 487 vincitori che hanno conquistato il posto di lavoro.

Dopo la pioggia di ricorsi al Tar per l'assegnazione dello stesso punteggio alle lauree magistrali e triennali, le lungaggini burocratiche causate dalla carenza di personale hanno creato un nuovo corto circuito negli uffici pubblici. Almeno il 20% degli ammessi alla graduatoria poi ignorata è pronto alla class action per reclamare i propri diritti nelle sedi legali.

Il caso è arrivato anche nelle mani dell'Ars, l'Assemblea Regionale Siciliana, con una mozione presentata dal deputato del Partito democratico Mario Giambona. "Per ironia della sorte, uno dei motivi che ostacola l'assunzione è la lentezza nelle procedure amministrative causata dalla mancanza di dipendenti – scrive il deputato -. L'ennesima dimostrazione del fallimento della gestione del personale della giunta".

Nel frattempo, anche il ricorso presentato al Tar per i punteggi attribuiti ai titolari di laurea magistrale e triennale è stato accolto e così gli uffici della Funzione pubblica stanno sospendendo le graduatorie per aggiornarle con i nuovi punteggi indicati dal Tar.

Le assunzioni, insomma, potranno arrivare in piena estate, tra giugno e luglio. Gli uffici della Regione continuano a svuotarsi e la macchina amministrativa si riduce ulteriormente: nei prossimi 7 anni, il 71,14% dei dirigenti regionali andrà in pensione. Con loro, anche i 4mila funzionari su circa 10mila in servizio ce contano i giorni mancanti alla pensione. Nonostante i dati allarmanti sulla carenza di personale, nulla si muove.