Iliad, stop del Giurì alla pubblicità sulla Fibra a 15,99 euro: “È ingannevole’” Il giudizio contro la società telefonica del Giurì dello Iap, l’organo giudicante dell’Istituto dell’autodisciplina pubblicitaria, che ha ha bloccato gli spot televisivi.

A cura di Antonio Palma

La pubblicità Iliad sulla Fibra 5 Giga a 15,99 euro è ingannevole e va fermata subito, è questo il giudizio emesso contro la società telefonica dal Giurì dello Iap, l’organo giudicante dell’Istituto dell’autodisciplina pubblicitaria, che infatti nelle scorse ore ha bloccato gli spot televisivi della compagnia telefonica sull’offerta in fibra. La decisione dell'organo giudicante dello Iap riguarda in particolare gli spot televisivi di Iliad Italia S.p.A. ed è arrivata a seguito di una formale richiesta presentata nei giorni scorsi dalla concorrente Wind Tre S.p.A che chiedeva di esaminare il messaggio degli spot per individuare eventuali profili di scorrettezza.

L'oggetto del contendere era il messaggio degli spot televisivi di Iliad per lanciare la sua nuova offerta Fibra che recitava: “Nasce Iliad box, la fibra chiara e tonda con velocità fino a 5 gigabyte al secondo complessivi. Per gli utenti mobile Iliad, a 15 euro e 99”. Con la decisone emessa martedì il Giurì dello Iap ha dato ragione a Wind Tre e ordinato l'immediata cessazione della pubblicità per "Comunicazione commerciale ingannevole". "Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che le comunicazioni commerciali esaminate sono in contrasto con l’art. 2 CA nei limiti di cui in motivazione e ne ordina la cessazione" si legge infatti nel sentenza dell'organo di autodisciplina pubblicitaria.

La sentenza ovviamente blocca solo gli spot Iliad ma non l'offerta commerciale che può proseguire normalmente. I clienti interessati infatti potranno continuare richiedere l'offerta e le installazioni dei box fibra nelle case che proseguiranno senza problemi. L'offerta di lancio della fibra Iliad aveva fatto discutere non poco per i costi sotto la media dei concorrenti pur basandosi sulla fibra FTTH di OpenFiber. Iliad ha promesso una velocità di 5 Gbps in download e di 700 Mbps in upload, ma in realtà sono velocità teoriche raramente raggiungibili.