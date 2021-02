"Sono emerse le varianti. Dobbiamo puntare sulla vaccinazione, se non riusciamo a ridurre i casi non riusciremo a svuotare gli ospedali e l'economia non potrà ripartire. Sappiamo che se le varianti iniziano a circolare il numero di ricoveri e di morti potrebbe raddoppiare. Questo è quello che succede già in altre parti del mondo. Il virus fa il suo mestiere, infetta più persone possibili! Non avendo abbastanza vaccino al momento come Israele e Usa però dobbiamo continuare a proteggerci". Così Ilaria Capua, numero uno del dipartimento dell'Emerging Pathogens Institute dell'Università della Florida, intervenendo questa sera alla trasmissione DiMartedì in onda su La7.

Le parole di Ilaria Capua

"Le varianti del coronavirus sono come motorini truccati". Questa l'immagine che usa la Capua per fotografare il quadro dell'epidemia, caratterizzato dalla presenza di una serie di varianti del virus. "Siamo in una fase di stabilizzazione, ovunque siamo riusciti ad arrestare la corsa folle della pandemia. Purtroppo, come c’era da aspettarsi, sono emerse le varianti, che sono come motorini truccati. Invece di andare a 40 all’ora, corrono di più e a parità di misure di contenimento riescono a contagiare un numero maggiore di persone", dice ancora Di Martedì. "Bisogna capire che la vaccinazione è lo strumento che ci accompagnerà fuori da questa situazione, ma dobbiamo fare i conti con la frustrazione di vivere una vita che non ci piace dal punto di vista sociale. L’importante è togliere le persone dagli ospedali, per questo servono misure di contenimento", aggiunge ancora la professoressa.