Il video sui social, poi la tragedia: chi era Valentina Fino, morta a 31 anni precipitando in un dirupo Aveva solo 31 anni Valentina Fino, la ragazza che nel pomeriggio di sabato 10 agosto è morta precipitando in un dirupo mentre stava percorrendo un sentiero insieme al compagno sull’Alpe di Succiso, sull’Appennino Reggiano. Lavorava come infermiera per l’Ant, la fondazione che si occupa di assistenza specialistica domiciliare gratuita ai malati di tumore. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

Aveva soltanto 31 anni Valentina Fino, la ragazza bolognese che nel pomeriggio di sabato 10 agosto è morta precipitando in un dirupo per circa 100 metri, mentre stava percorrendo un sentiero insieme al compagno sull’Alpe di Succiso, nel comune di Ventasso, sull'Appennino Reggiano.

Secondo quanto è stato ricostruito, i due giovani avevano superato punti attrezzati, come si vede in un video condiviso dalla donna sui social un paio d'ore prima di perdere la vita. La caduta improvvisa sarebbe avvenuta mentre camminavano in un tratto meno difficile.

A dare l'allarme è stato proprio il fidanzato della 31enne, ma per lei non c'è stato purtroppo nulla da fare. Valentina Fino e il compagno erano escursionisti abbastanza esperti, conoscevano bene la montagna. Fatale, forse, una piccola distrazione.

Il giovane, 34 anni, ora è completamente sotto choc e si è chiuso nel dolore: “Sono distrutto, non trovo neanche le parole per descrivere quello che sento, fa troppo male”.

Chi era la 31enne Valentina Fino

La 31enne Valentina Fino si era laureata in scienze infermieristiche nel 2016 e si era trasferita in Germania l’anno successivo per iniziare subito a fare il lavoro che amava. Era tornata in Italia nel 2020, dove lavorava come infermiera per l’Ant, la fondazione che si occupa di assistenza specialistica domiciliare gratuita ai malati di tumore.

“Ha lavorato a lungo in Neonatologia all’ospedale di Monaco, poi a Bolzano, dal 2020 era tornata a Bologna, viveva a Loiano. Amava molto la montagna, mi diceva che le piaceva il silenzio che si sentiva in mezzo alla natura”, ha raccontato a La Repubblica Gianluca Montefrancesco, responsabile dei servizi di cure domiciliari dell’Ausl e suo relatore di tesi.

“Era una ragazza dolcissima ma determinata, aveva una motivazione spiccata per questa professione. Ho seguito tanti tesisti, ma ne ho visti pochi così dotati”, prosegue ancora l'uomo.

Oltre che del suo lavoro, la ragazza era innamorata degli animali e della montagna. Tantissime le foto che raccontano le sue escursioni sull’Appennino tosco-emiliano e non solo, accompagnata spesso anche dal suo cane bianco, Linus.

L’Ant di Bologna ha commentato così la scomparsa della 31enne con un post su Facebook: “La notizia della scomparsa di Valentina, nostra giovanissima infermiera dell’equipe di Bologna, ci lascia sgomenti".

"Tutta la fondazione Ant e la nostra presidente Raffaella Pannuti – prosegue il breve messaggio – si stringono ai famigliari in questo momento di dolore”.