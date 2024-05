Il video di Matteo Falcinelli in cella: “Non ho fatto niente”. La mamma: “Massacrato psicologicamente” Il video dello studente italiano ammanettato e sofferente, in un nuovo filmato mentre è in cella a Miami, spiega che vuole pagare la cauzione, gli agenti ribattono che è corruzione. La madre a Fanpage.it: “Lo stanno massacrando psicologicamente in quel momento, lo sanno tutti che si esce su cauzione”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

In un nuovo video consegnato a Fanpage.it si vede Matteo Falcinelli, lo studente italiano brutalmente arrestato a Miami, in cella nella stazione di polizia. Uno degli agenti gli dice che tra "dieci minuti finiscono i documenti e sei fuori di qui, ma non peggiorare le cose, rilassati, e stai seduto".

Matteo è sofferente, ammanettato e con una visibile ferita sulla faccia, agli agenti implorando dice: "Posso occuparmi delle accuse, ma per favore, non ho fatto niente, posso pagare", spiega facendo riferimento alla cauzione che negli Stati Uniti è prassi pagare per essere liberati fino all'inizio del processo.

A quel punto uno dei poliziotti gli risponde "non parlare di soldi, in America questa è corruzione". Un'accusa che non sta in piedi e difatti lo studente 25enne, nonostante sia molto provato dall'arresto risponde all'agente "non rigirate la cosa, sto solo cercando di dire che posso risolvere la situazione senza essere trattato così", riferendosi alle modalità dell'arresto – il ragazzo scaraventato a terra fuori dal locale dove era stata chiamata la polizia – e al trattamento ricevuto alla stazione di polizia di North Miami Beach dove viene "incaprettato", legato mani e piedi dietro la schiena.

Poi interviene un altro agente, "stop arguing [basta discutere]" taglia corto, mentre il primo poliziotto conclude con "rilassati, aspetta qualche minuto e uscirai da qui per andare in udienza".

A sinistra, la mamma di Matteo Falcinelli

Vlasta Studenicova, la madre di Falcinelli, voce e volto di Matteo da quando si è saputo dell'arresto avvenuto tra il 24 e 25 febbraio a Miami, spiega a Fanpage.it: "Matteo sa che si esce per cauzione, funziona così in tutto il mondo, i poliziotti gli fanno pressioni psicologiche su ogni cosa, Matteo a quel punto riprende quella poca forza che gli è rimasta e dice ‘non cercate di rigirare le cose', lo stanno massacrando psicologicamente in quel momento, lo sanno tutti che si esce su cauzione".

Sono diversi i video emersi in questi giorni su quanto accaduto a Falcinelli negli Stati Uniti: oggi è previsto un incontro, in procura a Roma, tra l'avvocato della famiglia di Matteo e il procuratore capo di Roma Francesco Lo Voi. Il motivo dell'incontro è fare il punto sul ragazzo arrestato a Miami. Non si esclude che la procura di Roma, dopo l'incontro con l'avvocato Francesco Maresca, apra un fascicolo d'indagine.

Intanto, nel corso della settimana prossima Matteo Falcinelli potrà tornare in Italia: lo ha fatto sapere la madre, spiegando che al giovane è stata concessa dal giudice l'estensione dell'attuale permesso di viaggiare. Il giovane potrà rimanere in Italia fino al 30 giugno.