Il video dell’auto dei vigili finita sulla folla a Firenze, improvvisa accelerazione da ferma Il video registrato dalle telecamere di sorveglianza istallate in piazza Duomo hanno ripreso l’intera drammatica sequenza che ha causato nove feriti.

A cura di Antonio Palma

Una improvvisa accelerazione mentre era ferma in piazza Duomo a Firenze circondatala da decine di persone a piedi e in bici, così l’auto della polizia municipale del capoluogo fiorentino è finita sulla folla domenica scorsa causando nove feriti tra cui anche due bambine di 4 e 7 anni.

La conferma arriva da un video registrato dalle telecamere di sorveglianza istallate in piazza Duomo e che hanno ripreso l’intera drammatica sequenza che per puro caso non si è trasformata in tragedia.

Nel breve filmato diffuso online si vede la volante dei vigili urbani completamente ferma nei secondi precedenti all’incidente mentre attorno le persone camminano o chiacchierano tra loro tranquillamente a dimostrazione che nulla lasciava presagire quanto stava per avvenire.

In quel momento, intorno alle 14.30 di domenica 16 ottobre, era in corso una processione religiosa della comunità peruviana e i vigili erano stati chiamati a vigilare sulla sicurezza dell’evento che era in un tratto completamente pedonale e cioè senza circolazione di vetture.

All’improvviso qualcosa è andato storto, la vettura si è messa improvvisamente in movimento con una accelerata e ha travolto tutti quelli che si trovavano davanti. L’auto ha percorso solo pochi metri ma vista la folla sono stati sufficienti a ferire nove persone tra cui la più grave una donna di 50 anni, trasportata in ospedale in codice rosso.

L'assessore alla mobilità di Firenze ha parlato di guasto tecnico l’auto è stata sequestrata per accertamenti ma le indagini proseguono per capire se ci sia un errato uso dei pedali di chi era al volante della vettura.

"Sono personalmente toccato e profondamente dispiaciuto per quanto avvenuto ed esprimo la vicinanza mia e di tutto il Corpo della Polizia Municipale alle persone coinvolte, ai feriti e all'agente che è rimasta lievemente contusa", aveva dichiarato il comandante della polizia municipale di Firenze, Giacomo Tinella.