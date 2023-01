Il video dall’alto del blitz dell’arresto di Messina Denaro: “Da come esultano è uno importante” Il video con le immagini riprese da un cittadino palermitano dall’alto del blitz che ha portato all’arresto di Matteo Messina Denaro: “Per come esultano hanno preso uno importante”.

A cura di Ida Artiaco

Sono tanti i video girati da comuni cittadini che hanno immortalato il blitz che ha ieri ha portato all'arresto di Matteo Messina Denaro, il super boss mafioso latitante da 30 anni. In uno dei filmati circolati, si vede chiaramente un gruppo numeroso di carabinieri fermare un anziano con un cappello all'esterno della clinica Maddalena di Palermo.

"Da come esultano è uno importante", dice un uomo che sta riprendendo dall'alto la scena, mentre i militari urlano "Preso, preso", prima di abbracciarsi ed esultare per il successo dell'operazione.

Intanto, dopo il clamore per la notizia della cattura del boss di Cosa Nostra, continuano le indagini. Questa mattina è stato individuato e perquisito il covo di Matteo Messina Denaro: il suo nascondiglio si trova a Campobello di Mazara, in provincia di Trapani, dove risiede il favoreggiatore Giovanni Luppino, finito in manette insieme al Padrino e che si trova a pochi chilometri da Castelvetrano, il Paese dove vive la sua famiglia.

Leggi anche Come ha fatto Messina Denaro a curarsi alla clinica La Maddalena per un anno senza essere scoperto

L'obiettivo è quello di trovare dei documenti che possano raccontare cosa è successo negli anni della latitanza. In particolare è caccia ad alcune carte top secret che sarebbero appartenuta a Totò Riina e che sarebbero state ereditate proprio da Matteo Messina Denaro.

L’arresto del boss Matteo Messina Denaro

L'ex super latitante sarà comunque interrogato nei prossimi giorni dal Procuratore capo Maurizio de Lucia e dall'aggiunto Paolo Guido. Per lui stato già proposto il carcere duro, il 41 bis. "Al momento le condizioni sono compatibili con la detenzione in carcere. Ancora, in questo momento, non possiamo rispondere su quale sarà la struttura penitenziaria a cui sarà destinato Matteo Messina Denaro", ha detto il procuratore aggiunto Paolo Guido nel corso della conferenza stampa per l'arresto. Secondo indiscrezioni di stampa, verrà rinchiuso nel carcere dell'Aquila, che accoglie detenuti in regime di 41 bis.