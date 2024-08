Lite con lo steward durante volo verso le Canarie, passeggero bandito a vita da Ryanair: il video La compagnia aerea ha spiegato che l’uomo è stato fatto scendere all’aeroporto di Rosalia de Castro e affidato alla polizia, prima che il volo proseguisse per l’isola di Tenerife. Non solo, Ryanair ha anche spiegato in un comunicato ufficiale: “Al turista è stato vietato d’ora in poi l’imbarco sui voli della compagnia aerea”. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Elisabetta Rosso

X | L'aggressione sul volo Ryanair

Prima le urla, poi uno schiaffo, infine un uomo immobilizzato a terra. Tutto questo è successo nel corridoio di un Boeing 737 della Ryanair patito da Liverpool e diretto a Tenerife. I passeggeri a bordo hanno filmato la scena. Non è ancora chiaro cosa abbia scatenato la reazione del turista, dai video si vede solo l'uomo che cerca di aprire una cappelliera, poi uno steward si avvicina e viene schiaffeggiato. A quel punto un passeggero accanto si alza e tira un pugno all'aggressore che viene poi circondato dagli altri steward e bloccato tempestivamente. La rissa ha costretto a un atterraggio anticipato.

"L'equipaggio di un volo da Liverpool a Tenerife Sud ci ha contattato in merito alla presenza di un passeggero in conflitto a bordo e ha dovuto dirottare il volo su Santiago de Compostela", hanno scritto i controllori del traffico aereo su X. La compagnia aerea ha anche chiesto alla polizia di raggiungere l'aereo con urgenza sulla pista e di inviare anche un medico. "L'equipaggio ha chiesto in anticipo l'intervento della polizia e all'arrivo l'aereo è stato accolto dalla polizia locale che ha evacuato il passeggero prima che il volo proseguisse per Tenerife", ha spiegato il portavoce di Ryanair al Daily Mail.

La compagnia aerea ha spiegato che l'uomo è stato fatto scendere all'aeroporto di Rosalia de Castro e affidato alla polizia, prima che il volo proseguisse per l'isola di Tenerife. Non solo, Ryanair ha anche spiegato in un comunicato ufficiale: "Al turista è stato vietato d'ora in poi l'imbarco sui voli della compagnia aerea".

Non è la prima volta, è già successo che durante un viaggio si verificasse un'aggressione. Sempre su un volo diretto in Spagna un uomo inglese di 28 anni è stato arrestato dopo una rissa su un volo easyJet a fine di maggio. Sembra infatti che il passeggero, ubriaco, avesse cercato di aprire la porta dell'aero durante il viaggio. Non solo, ad aprile sempre un volo per Tenerife è stato interrotto a causa di una rissa, e l'aereo è dovuto atterrare all'aeroporto di Bristol. A luglio invece una passeggera della United Airlines è stata ripresa mentre cercava di mordere la camicia di un'assistente di volo durante un crollo nervoso.