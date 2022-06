Il trattore si ribalta: imprenditore agricolo muore schiacciato nel vigneto a 26 anni Marco Accordini era figlio di importanti imprenditori vinicoli della zona Valpolicella. Stava lavorando in un vigneto a Fumane (Verona), quando è avvenuta la tragedia.

A cura di Biagio Chiariello

Stava lavorando col trattore nell'azienda agricola di famiglia, all'interno della quale sorge anche l'agriturismo Acinatico, in località La Cà a Fumane (Verona), quando è rimasto schiacciato dal mezzo: il giovane imprenditore agricolo di 26 anni, Marco Accordini, è morto questa mattina, poco dopo le 8. Ancora da chiarire la causa dell'incidente, risultato fatale. La dinamica è al vaglio dei carabinieri di Fumane e degli ispettori dello Spisal dell'Ulss 9 Scaligera. Da una prima ricostruzione, Accordini era intento a percorrere una salita rapida alla guida di un vecchio trattore, quando, facendo retromarcia, avrebbe urtato un muretto. A quel punto, il mezzo si sarebbe ribaltato schiacciandolo.

Schiacciato dal trattore

A nulla sono valsi i tentativi degli operatori del 118 di Verona, intervenuti sul posto con l'elicottero, di rianimarlo. I vigili del fuoco, partiti da Bardolino e da Verona con due mezzi tra cui un autogrù e 7 uomini, hanno lavorato imbragando e sollevando il trattore per liberare il corpo del ragazzo. Marco era l' unico figlio di Daniele Accordini, direttore della Cantina Valpolicella Negrar. Una famiglia molto, la loro, tanto che in zona la terribile notizia si è sparsa velocemente. Sul posto si è recato anche il sindaco di Fumane, Daniele Zivelonghi. La famiglia Accordini aveva inaugurato nel maggio 2019 l'agriturismo Acinatico Wine Relais, a 500 metri dalla cantina, in località La Cà.

Chi era Marco Accordini

Marco Accordini era laureato in Scienze Agrarie e portava avanti l'azienda di famiglia assieme al padre, allo zio Tiziano ed ai cugini Paolo e Giacomo. Una famiglia unita e forte, di grandi imprenditori capaci di costruire nel Valpolicella la cantina "Accordini Stefano”, dal nome del nonno fondatore dell'impresa agricola. Dopo l'apertura della prima cantina a Cavalo di Fumane, coinvolgendo i figli, era arrivata l'espansione nel settore del turismo con l'apertura del B&B Acinatico in località La Cà, tra Mazzurega e Cavalo. Ed era proprio a questa tenuta che si era dedicato Marco, sviluppando nuovi vigneti attorno al B&B.