Il trattore finisce nel canale, a Caorle trovato morto giovane agricoltore di 28 anni Un giovane agricoltore è morto a Caorle (Venezia) dopo che il trattore su cui era a bordo si è rovesciato in un canale. Il giovane, Simone Pacchiega il suo nome, è stato trovato ormai senza vita sotto il mezzo agricolo dai pompieri intervenuti sul posto. La tragedia nel tardo pomeriggio di lunedì.

A cura di Susanna Picone

Drammatico incidente nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 26 luglio, a Caorle, nel Veneziano. Un giovane agricoltore è morto sotto il suo trattore finito in un canale d’irrigazione. La vittima è Simone Pacchiega, aveva appena ventotto anni. A scoprire il dramma sono stati i pompieri arrivati per il rovesciamento del mezzo agricolo nel canale di scolo da Portogruaro e Mestre con i sommozzatori e l’autogrù.

Simone è finito sotto il mezzo agricolo e non è riuscito a liberarsi – L’allarme è scattato poco prima delle 18 di oggi pomeriggio, quando alcuni automobilisti di passaggio hanno visto che dall’acqua del canale spuntava un trattore. Inizialmente era stato ipotizzato che il conducente si fosse messo in salvo, ma quando i soccorritori hanno sollevato il mezzo agricolo la drammatica scoperta. Il giovane agricoltore era lì, ormai privo di vita come accertato dal medico dei sanitari del Suem 118. Ben presto il ragazzo è stato identificato.

La vittima lavorava per Veneto Agricoltura – Secondo una prima ricostruzione dei quotidiani locali, Simone Pacchiega lavorava per Veneto Agricoltura e viveva nella zona teatro dell’incidente, dove era molto conosciuto anche per il suo passato da calciatore nella Giussaghese. Il giovane era impegnato nei campi tra Dossetto e Brussa di Caorle quando per motivi ancora da chiarire si è consumata la tragedia, col suo trattore che è scivolato oltre l’argine ed è finito, capovolto, nel canale di irrigazione che corre tra le coltivazioni. Lui, purtroppo, è rimasto intrappolato al volante.