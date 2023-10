Il suo fuoristrada si ribalta, Riccardo Righetti muore a 28 anni: era appena diventato padre L’incidente mortale tra Gavorrano e Grosseto: per motivi ancora da chiarire la giovane vittima ha perso il controllo del suo mezzo, che si è ribaltato. Il ricordo sui social: “Sei stato uno dei migliori uomini che io abbia mai conosciuto”.

A cura di Susanna Picone

Era alla guida del suo fuoristrada nel pomeriggio del 20 ottobre, stava viaggiando lungo la Strada Provinciale 152 sul ponte della Magia, tra Gavorrano e Grosseto, quando per motivi ancora tutti da chiarire il suo mezzo avrebbe colpito lo spartitraffico vicino al sottopasso ferroviario e si sarebbe capovolto.

E per il ragazzo alla guida, il 28enne Riccardo Righetti, non c’è stato nulla da fare nonostante l’arrivo dei soccorsi. I sanitari inviati dal 118 hanno provato a rianimarlo sul luogo dell'incidente, ma invano. Righetti è deceduto poco dopo lo schianto.

Descritto come un bravo ragazzo, una persona umile, un gran lavoratore, la giovane vittima della strada era originario di Grosseto, lavorava in una azienda vitivinicola e viveva vicino a Braccagni con la compagna e il figlio piccolo. Era diventato padre solo da qualche settimana.

La dinamica dell’incidente mortale è ancora da chiarire con esattezza: a quanto emerso finora, il ventottenne era l'unica persona all'interno del mezzo e sarebbe rimasto schiacciato nell'abitacolo dopo che il fuoristrada si è ribaltato. Non è chiaro il motivo dello sbandamento, il suo sarebbe l’unico mezzo coinvolto nell’incidente.

Sono attualmente in corso le indagini per capire come sia stato possibile questo tragico incidente e secondo le prime ricostruzioni un ruolo potrebbe averlo giocato anche il forte temporale che era in corso sul Grossetano nella giornata di venerdì.

Intanto, non appena ha iniziato a diffondersi la tragica notizia dell'incidente mortale, in tanti hanno iniziato a ricordare, anche sui social, il giovane appena diventato padre. "Sei stato uno dei migliori uomini che io abbia mai conosciuto. Super devoto a famiglia e lavoro. La vita è totalmente ingiusta, proteggi i tuoi amori da lassù", si legge in uno dei tanti ricordi apparsi su Facebook.