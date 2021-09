Il suo drone si schianta contro la Torre di Pisa: denuncia e velivolo sequestrato L’impatto non ha causato nessuna conseguenza al monumento ma ha mandato in frantumi il drone e attirato gli agenti di pattuglia in zona che hanno immediatamente individuato il 25enne identificandolo. Per lui è scattata così una denuncia penale a piede libero per sorvolo non autorizzato, il drone è stato sequestrato.

A cura di Antonio Palma

La ricerca di uno scorcio particolare da riprendere e fotografare dall’alto in piazza dei Miracoli a Pisa è costata molto cara a un ragazzo francese di 25 anni in visita in Toscana. Dopo aver fatto alzare in volo il suo drone per realizzare le immagini, infatti, ha perso il controllo del mezzo che si è schiantato contro la Torre di Pisa andando in mille pezzi e richiamando l’attenzione sul posto degli agenti di polizia che infine lo hanno anche multato. L’episodio si è consumato nel pomeriggio di lunedì e ha visto come protagonista un giovane francese in vacanza nel nostro Paese.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti dell'Ufficio Servizi Generali della questura di Pisa, il giovane non sapeva del divieto di sorvolo che vige in tutta l’area di Piazza del Duomo, il centro artistico e turistico più importante di Pisa. Il venticinquenne ha fatto alzare in volo il drone telecomandano tentando di girare un video spettacolare "in quota" dei monumenti che compongono il Bene protetto dall'Unesco. Purtroppo per lui però qualcosa è andato storto: forse si è avvicinato un po’ troppo alla torre campanaria e ha perso il controllo del velivolo che è infine è andato a sbattere contro il settimo anello della Torre di Pisa prima di schiantarsi a terra.

L'impatto non ha causato nessuna conseguenza al monumento ma ha mandato in frantumi il drone e attirato gli agenti di pattuglia in zona che hanno immediatamente individuato il 25enne identificandolo. Per lui è scattata così una denuncia penale a piede libero per sorvolo non autorizzato mentre il drone è stato posto sotto sequestrato. Come spiega una nota della questura di Pisa, il 25enne ha violato l'articolo 1231 del Codice della Navigazione in relazione al Regolamento Aip Enav che vieta il sorvolo all'interno dell'area.