"Sembra facile dalle immagini ma io che l'ho vissuto realmente, nemmeno ci credo ancora che ci sono riuscito. Come ho fatto non lo so”. È ancora incredulo Sufien Saghir, ventiduenne di origini marocchine che vive alla periferia di Palermo, che in una intervista al Tg1 ha parlato di quanto accaduto ieri nel capoluogo siciliano, messo in ginocchio da un improvviso nubifragio. Sufien è il ragazzo protagonista di un video che in poche ore è diventato virale sui social. È grazie a questo giovane se una mamma e suo figlio si sono salvati dal nubifragio. Sufien ha raccontato che stava ritornando dal mare insieme ai suoi amici quando nel sottopasso della circonvallazione, diventato per ore una trappola per decine di automobilisti, è intervenuto rischiando la propria vita per mettere in salvo un bambino di due anni e la sua mamma che non sapeva nuotare.

"La donna gridava non so nuotare e non voglio morire – il racconto di Sufien – Sembrava di essere in mare non in viale Regione Siciliana. Il bambino l'ho messo in salvo dentro l'automobile mentre ho lanciato una tavola di legno alla madre. Poi mi sono buttato subito in acqua e ho salvato la donna”. Il giovane sa di aver fatto una buona azione ed è felice perché consapevole che quella donna e il suo bambino sono vivi grazie al suo intervento. “Cammino a testa alta perché so che sono vivi grazie a me, ma non mi sento un eroe”, ha detto davanti alle videocamere del Tg1. E alla domanda del giornalista su un suo desiderio da esaudire il giovane Sufien non ha dubbi: “Vorrei trovare un lavoro per dare un futuro e una vita dignitosa a me e alla mia famiglia”.