Il processo d’appello per l’omicidio di Denis Bergamini si chiuderà in pochi mesi: “Non si perderà altro tempo”

Si concluderà in pochi mesi il processo d’appello per l’omicidio di Denis Bergamini, il calciatore del Cosenza ucciso nel novembre 1989, quando aveva 27 anni. La sentenza per l’ex fidanzata Isabella Internò arriverà a luglio. Il legale della sorella di Denis: “Dopo anni di battaglia siamo sempre più vicini”.

Denis Bergamini.

Andrà avanti spedito e dovrebbe concludersi nel giro di pochi mesi il processo d'appello per l'omicidio di Donato "Denis" Bergamini, il calciatore del Cosenza trovato morto lungo la Statale 106 a Roseto Capo Spulico il 18 novembre 1989, quando aveva solo 27 anni.

La Corte d'assise d'appello di Catanzaro, presieduta da Piero Santese, con Domenico Commodaro a latere, ha infatti rigettato tutte le eccezioni sollevate dalla difesa dell'imputata, l'ex fidanzata Isabella Internò (assente in aula), alcune delle quali avrebbero portato al rinnovo dell'istruttoria dibattimentale.

Internò è stata condannata in primo grado a 16 anni di reclusione nell'ottobre 2024. Archiviato all'epoca come suicidio, il caso è stato riaperto e archiviato più volte. Fino al 20 settembre 2021 quando il giudice dell'udienza preliminare di Castrovillari ha rinviato a giudizio la donna.

Il processo di primo grado è iniziato grazie al lavoro svolto dall'avvocato Fabio Anselmo che tutela la sorella di Bergamini, Donata che alla lettura del verbale è scoppiata in lacrime per l’emozione: “Oggi è una giornata di sole – ha detto – Dopo tanti anni, finalmente è la verità è uscita al 100% e non sono riuscita a trattenere le lacrime”.

Nel corso dell'udienza sono state fissate le prossime date del processo. Il 26 maggio è prevista la requisitoria del pubblico ministero Luca Primicerio e le richieste delle parti civili, rappresentate dagli avvocati Anselmo, Alessandra Pisa e Silvia Galeone.

L'11 giugno sarà il turno della difesa e discuteranno Angelo Pugliese e Cataldo Intrieri, legali di Internò. La pronuncia della sentenza è prevista per il 9 luglio.

Secondo l'accusa Bergamini fu soffocato e poi il corpo adagiato lungo la statale dove fu travolto da un camion. Il 27enne non si suicidò gettandosi sotto al mezzo, come aveva detto all'epoca e ripetuto nel corso degli anni Internò che era con lui al momento della morte.

"Tutte le richieste avanzate dalla difesa per ‘rimescolare le carte' sono state respinte. Tutte", ha commentato Anselmo al termine dell'udienza con un post sui social.

Parlando del 9 luglio il legale ha scritto: "Quel giorno arriverà la sentenza del processo d’appello per l’uccisione di Denis Bergamini. La decisione spetterà solamente tramite il provvedimento dell’autorità giudiziaria di Catanzaro. La Corte ha ritenuto sufficiente l’istruttoria e sufficiente la sentenza di primo grado".

"Non ci saranno rallentamenti, non ci saranno supplementi istruttori inutili e soprattutto non si perderà altro tempo. Manca poco, ma io oggi sono emozionato perché dopo anni di battaglia siamo sempre più vicini. – ha concluso – Questa non è fuffa, è la Corte di Assise di Catanzaro che si pronuncia".