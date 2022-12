Il principe che accusa l’ex di circonvenzione di incapace: i regali costosi e la denuncia per stalking Si difende la modella e travel blogger Tanya Yashenko, accusata dall’ex fidanzato Giacomo Bonanno Di Liguaglossa di circonvenzione di incapace. “Quello tra me e il principe era stato amore vero – ha sottolineato la 35enne -. Nessuna circonvenzione di incapace, lui violento e infedele”

A cura di Gabriella Mazzeo

Ha chiesto alla ex la restituzione di tutti i regali ricevuti negli anni, prima che la loro relazione finisse. Migliaia di euro in doni, secondo il principe Giacomo Bonanno Di Liguaglossa (51 anni), fatti alla 35enne Tanya Yashenko. Bonanno ha accusato l'ex compagna di circonvenzione di incapace: sarebbe stato "troppo innamorato" per capire di essere stato plagiato per interesse economico. La vicenda è diventata di dominio pubblico nel gennaio del 2022, quando la richiesta del principe ha guadagnato spazio sui giornali nazionali.

La modella bielorussa avrebbe ricevuto doni costosi come una Mercedes, viaggi, vestiti di marca e la caparra per un B&B in piazza di Spagna a Roma. La donna avrebbe poi speso e prelevato denaro dalla carta del 51enne per quasi un milione di euro. L'idillio romantico fatto di viaggi all'estero e ristoranti a 5 stelle è finito però dopo due anni con una denuncia per stalking da parte di lei e quella di Bonanno per circonvenzione di incapace. La vicenda, che è stata raccontata dalla trasmissione televisiva Le Iene, è finita nelle mani della procura di Roma.

L'incontro tra Yashenko e Bonanno

I due si erano incontrati (e innamorati) circa due anni fa. Lui reduce dalla separazione con la moglie, sofferente per la mancanza dei figli, e lei presa dai suoi progetti lavorativi di modella e travel blogger. Tra Yashenko e Bonanno era stato "amore travolgente a prima vista", fatto di viaggi, spese pazze e vacanze in giro per il mondo. Presto però il rapporto ha iniziato a incrinarsi fino alla separazione.

Lei si rivolge a una psicologa per certificare il suo stato di ansia e nel corso della terapia, la dottoressa chiede di incontrare anche il principe. La professionista certifica gli atteggiamenti persecutori da parte del 51enne, ma sottolinea anche le "dinamiche malate" all'interno della coppia. Secondo la terapista, insomma, i due si stavano facendo del male a vicenda.

La 35enne ha formalizzato una denuncia per stalking e più volte nei messaggi inviati al principe gli chiede di "non bombardarla". "Tu mi mandi mille mail – scriveva -. Ho un avvocato penalista e alla denuncia di stalking posso aggiungere estorsione per la restituzione".

La controdenuncia del principe

Bonanno di Linguaglossa espone quindi una controdenuncia con l'aiuto dell'avvocato Armando Fregola. Secondo i legali, la 35enne avrebbe "approfittato" della sua posizione di potere collezionando regali costosissimi, un'auto di lusso, viaggi pagati per lei e per tutti i suoi familiari e gioielli. Alcune spese effettuate con la carta di credito del principe risultano "ingiustificate": in Russia, la 35enne avrebbe effettuato due pagamenti per migliaia di euro, analoghi e consecutivi, in un concessionario auto, senza però portare a casa alcuna vettura.

In totale, secondo la difesa del principe, la donna avrebbe ottenuto regali per circa un milione di euro senza mai ricambiare. Tanya Yashenko si è difesa in tribunale definendo "infamante" l'accusa fatta dall'ex. "Sono una donna indipendente – ha raccontato – e autosufficiente che ha realizzato i propri progetti di vita e lavorativi senza l'aiuto di terzi".

Il ritorno di fiamma e la nuova rottura

Nel mese di febbraio, tra i due sembrava essere tornato il sereno. I due avevano accantonato le loro vicende in tribunale per riprendere la loro relazione. "Amo Tanya – aveva raccontato il principe – e abbiamo chiarito i nostri dissensi. Sono un uomo felice, lei mi ha perdonato e io ho perdonato lei. Ora va tutto bene".

Neanche a dirlo, la coppia è scoppiata definitivamente poche settimane dopo. Un gip del Tribunale di Roma chiede a Tanya di restare almeno a 200 metri dal principe e le proibisce di parlarci al telefono.

L'intervista di Tanya Yashenko

La modella Tanya Yashenko ha rilasciato un'intervista al quotidiano Corriere della Sera nella quale ripercorre l'intricata vicenda giudiziaria con il principe 51enne. "Quello con Giacomo era amore vero – ha raccontato -. Ho cercato di cambiarlo ma è violento e infedele. Ora sto cercando di ricostruire la mia vita: prima avevo un mio patrimonio, lavoravo. Adesso invece mi aiuta la mia famiglia".