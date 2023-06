Il presidente della Titanic Society chiede stop alle visite al relitto dopo la scomparsa del Titan Il presidente della Titanic International Society ha chiesto lo stop ai viaggi per vedere il relitto del Titanic dopo l’affondamento del Titan. “Questi viaggi – ha asserito Charles Haas – devono terminare in nome della sicurezza. Servono indagini sul Titan”

A cura di Gabriella Mazzeo

Una sospensione dei viaggi per visitare il relitto del Titanic dovrebbe essere presa "seriamente in considerazione" secondo il presidente della Titanic International Society, un'associazione senza scopro di lucro fondata nel 1989 per preservare e ricordare la storia del Titanic. Il suo presidente, Charles Haas, ha sottolineato che lo stop ai viaggi è necessario per garantire la sicurezza dei turisti, chiedendo inoltre un'indagine dettagliata sull'affondamento del sommergibile Titan. "La tragedia – ha concluso Haas – era assolutamente evitabile. Questi viaggi dovrebbero terminare in nome della sicurezza, c'è poco da imparare su questo relitto ormai. I ruoli dei sommergibili con equipaggio per rilevare il relitto possono essere assegnati a veicoli sottomarini autonomi che riescono a mappare la nave e i suoi resti facendone una mappa in 3D ad alta risoluzione. In questo modo invece, aggiungiamo 5 vittime a quelle del Titanic"

Haas ha espresso la sua vicinanza ai familiari delle 5 persone a bordo del Titan, Hamish Harding, Shahzada Dawood, Suleman Dawood, Paul-Henri Nargeolet e Stockton Rush. "Nargeolet aveva una conoscenza del relitto e del sito unica e senza pari. Il comandante ha portato a questa spedizione più di un quarto di secolo di esperienza. La sua disponibilità a condividere tali informazioni ha tenuto il mondo informato sulle condizioni di deterioramento del Titanic e ha contribuito a riscrivere parti significative della storia della nave. Purtroppo, quella conoscenza insostituibile è andata perduta”.

"Un'indagine approfondita è più che mai necessaria da parte della Guardia Costiera degli Stati Uniti, del National Transportation Safety Board e/o delle loro controparti canadesi. Dovrebbero indagare a fondo sul design, sulla struttura, sui sistemi di comunicazione e di sicurezza del sommergibile imploso, così come sulle procedure di emergenza. La regolamentazione internazionale dovrebbe prevedere ispezioni preventive ed estensive dei sommergibili. Proprio come il Titanic ha insegnato al mondo lezioni sulla sicurezza, così dovrebbe fare la perdita del Titan”.