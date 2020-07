Lo hanno già ribattezzato il "Gigante del Cedrino", e certamente la forma di pecorino da circa 600 chilogrammi che ha ottenuto il record del mondo ha tutte le carte in regola per essere definita un gigante. La forma di formaggio che ha ottenuto il titolo di “più grande formaggio del mondo di latte di pecora” e la conseguente iscrizione nel guinness dei primati può contare infatti su un diametro di ben 165 centimetri e un’altezza di 60 centimetri per un peso di 598,5 chilogrammi come sancito e certificato dal giudice della Commissione Guinness World Record, Lorenzo Veltri.

Superato abbondantemente il precedente primato realizzato nel 2010 in Abruzzo con una forma di 534,7 chilogrammi, un diametro di 158 centimetri e un’altezza di 29 centimetri. A realizzare l’impresa sarda i pastori dei cinque comuni della bassa Baronia: Onifai, Loculi, Orosei, Irgoli e Galtellì, e i soci produttori della Cooperativa La Rinascita di Onifai che ha curato la produzione del "Gigante del Cedrino". Per realizzare la forma di pecorino da record sono serviti 4.500 litri di latte ovino, 25 kg di sale, 700 ml di caglio e 200 grammi di fermenti lattici, oltre a una stagionatura di dodici mesi e una forma in legno, progettata appositamente da Anna Pitzalis della Primore Design&Comunicazione per spostarlo e portarlo in piazza a Loculi dove è avvenuta la certificazione del record con una grande festa di piazza.

Il pecorino da record è stato realizzato, in ogni sua fase di lavorazione, seguendo la tradizione in modo scrupoloso. Ben cinquanta pastori si son alternati davanti a trentatré calderoni di rame utilizzati per la cottura del latte. “Il formaggio è stato fatto con la metodologia tradizionale, al di là del record, si è trattato di riscoprire l'artigianalità e la cultura del territorio. In poche parole la forma del pecorino ha dato forma e voce a questa parte della Sardegna" ha spiegato Anna Pitzalis. A custodire il certificato del Guinness World Record,sarà il sindaco di Loculi, Alessandro Luche mentre il pecorino è già stato tagliati in blocchi per degustazione e distribuzione.