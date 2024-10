Il Ministero della Salute ritira lotto di salame adorino: “Non mangiatelo, rischio Listeria”

video suggerito

A cura di Eleonora Panseri

È stata pubblicata una nuova allerta alimentare sul sito del Ministero della Salute. L'avviso riguarda un lotto di produzione di salame adorino. La ragione indicata nel richiamo è la possibile presenza di Listeria monocytogenes.

Il lotto di produzione oggetto del richiamo, pubblicato il 18 ottobre 2024, è il numero 2401203, mentre il marchio di identificazione del produttore è La Bottega di Adò srl.

A produrre il salame adorino richiamato dal Ministero della Salute è lo stabilimento di produzione che si trova in via Nerino Garbuio snc – 54038 Montignoso, in provincia di Massa e Carrara.

Il richiamo del salame adorino

Al fine di scongiurare eventuali rischi per la salute, spiega il sito del Ministero, i consumatori che fossero in possesso di confezioni appartenenti al lotto di produzione sopra indicato sono invitati "a non consumare il prodotto se ancora in vostro possesso".

Ricordiamo che la Listeria monocytogenes è un batterio che può provocare la listeriosi, un’infezione generalmente dovuta all’ingestione di cibo contaminato e pertanto classificata tra le malattie trasmesse attraverso gli alimenti.

La listeriosi può assumere diverse forme cliniche, che vanno dalla gastroenterite acuta febbrile, più tipica delle tossinfezioni alimentari e che si manifesta nel giro di poche ore dall’ingestione del prodotto contaminato, ai casi più gravi che possono portare all’insorgenza di meningiti, encefaliti e setticemie.

I soggetti più a rischio sono le persone con compromissione del sistema immunitario e le donne in gravidanza poiché l’infezione da Listeria può causare aborto spontaneo, parto prematuro, morte in utero o infezione del feto.