Il menù di Pasqua 2022 di Antonino Cannavacciuolo: quanto costa mangiare a Villa Crespi Per Pasqua 2022 lo chef Antonio Cannavacciuolo ha pensato per i suoi clienti un pacchetto che prevede un soggiorno di 3 giorni e due notti al Relais Villa Crespi. Ecco quanto costa mangiare al ristorante di chef Antonino Cannavacciuolo a Pasqua.

A cura di Gabriella Mazzeo

Per la Pasqua 2022 molti italiani hanno deciso di organizzare il tradizionale pranzo al ristorante. Moltissimi chef stellati, quindi, hanno messo a punto menu appositi tra tradizione e innovazione, primo tra tutti Antonino Cannavacciuolo, che per il suo ristorante Villa Crespi ha pensato a una vera e propria esperienza culinaria. Lo chef offre non solo il pranzo tradizionale, ma un vero e proprio pacchetto di relax e comfort nel locale che dal 1999 gestisce insieme alla moglie Cinzia sul lago d'Orta, in Piemonte.

Per Pasqua 2022 Cannavacciuolo ha deciso di offrire un'esperienza completa che consente agli avventori di trascorrere tre giorni e due notti al Relais. Ma quanto si spende al ristorante di Antonino Cannavacciuolo a Pasqua? Chi sceglierà di acquistare l'apposito pacchetto di Villa Crespi spenderà 514 euro a persona. Il prezzo può variare con l'aggiunta del Pranzo di Pasqua Gourmet presso il ristorante 2 stelle Michelin o presso il nuovo resort Lacqua by the Lake, aperto a una distanza di 3 km sulle rive del lago d'Orta. Ecco cosa offre nel dettaglio il menu pasquale e l'esperienza con soggiorno di tre giorni.

Il menu "Carpe Diem" per Pasqua 2022

Il menu per il pranzo pasquale di Antonino Cannavacciuolo è ispirato alla tradizione campana e a quella piemontese. I clienti potranno assaggiare:

Il Buon Viaggio di Antonino Cannavacciuolo

Ricciola in crosta di pane, cime di rapa e salsa all'aglio

Mezzi paccheri, ricci, finger lime e salsa yakitori

Plin di anatra, zuppetta di fegato grasso, latte di bufala

Capretto in crepinette, carciofi e animelle

Pre dessert

Dessert Villa Crespi

Villa Crespi, foto da Instagram

Il pacchetto "Pasqua al Relais & Chateaux Villa Crespi"

Il pacchetto prenotabile online sul sito del locale comprende 2 notti in suite con colazione a la carte in camera e cena per due persone con menu degustazione Carpe Diem. Nel dettaglio:

Due notti nella camera/suite prescelta

nella camera/suite prescelta Colazione a la carte servita in camera

servita in camera Cena per due persone con menu di degustazione Carpe Diem presso il ristorante 2 stelle Michelin firmato dallo Chef Antonino Cannavacciuolo

con menu di degustazione Carpe Diem presso il firmato dallo Chef Antonino Cannavacciuolo Un pensiero speciale per voi: bottiglia Blanc de Blancs selezione Cannavacciuolo, colomba prodotta nel Laboratorio di produzione artigianale

selezione Cannavacciuolo, prodotta nel Laboratorio di produzione artigianale Massaggio da 30 minuti per persona nella Suite del benessere a scelta tra: De-stress, dalla testa al viso, o Gambe leggere

L'esperienza ha un costo base di 514 euro che varia con l'aggiunta di: