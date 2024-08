video suggerito

Il marinaio del Bayesian: “Il comandante dormiva, l’ho svegliato, ha salvato una bimba e sua mamma” Matthew Griffiths, il marinaio che la notte del naufragio del Bayesian era di guardia in plancia, ha raccontato agli investigatori: “Ho svegliato il comandante quando il vento era a 20 nodi. Lui ha dato ordine di svegliare tutti gli altri. Ha salvato la bambina piccola e sua mamma”. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Davide Falcioni

16 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Il naufragio del Bayesian a Palermo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Proseguono senza sosta le indagini della Procura di Termini Imerese sul naufragio del Bayesian, il veliero che il 19 agosto scorso è affondato al largo delle coste della Sicilia a causa di un'improvvisa tempesta ma – si ipotizza – anche per responsabilità ed errori umani. Gli inquirenti stanno ascoltando i membri dell'equipaggio del natante ed oggi è stata la volta di Matthew Griffiths, il marinaio che la notte della tragedia costata la vita a sette persone era di guardia in plancia.

"La nave si è inclinata e siamo stati sbalzati in acqua. Poi siamo riusciti a risalire e abbiamo cercato di salvare quelli che potevamo", ha spiegato l'uomo, aggiungendo che "la barca era inclinata e camminavamo sulle pareti. Abbiamo messo in salvo chi potevamo, anche Cutfield (ll comandante ora indagato, Ndr) ha salvato la bambina piccola e sua mamma". E sempre in merito al comandante Griffiths ha affermato di averlo svegliato "quando il vento era a 20 nodi. Lui ha dato ordine di svegliare tutti gli altri. Io poi ho messo via i cuscini e le piante, chiuso le vetrate del salotto a prua e alcuni boccaporti". Griffiths, difeso dagli avvocati Mario Scopesi e Corrado Bregante che assistono anche l'ufficiale di macchina Tim Parker Eaton, è stato sentito come persona informata dei fatti. Il marinaio non avrebbe parlato dei portelloni, che non erano di sua competenza.

Eseguite le prime tac sulle vittime del naufragio

Intanto sono iniziati oggi pomeriggio i primi esami su quattro dei sette corpi delle vittime del Bayesian. L'equipe di anatomo patologi dell'istituto di medicina legale del policlinico di Palermo coordinati da Antonina Argo hanno eseguito le Tac sui cadaveri e soltanto lunedì cominceranno le autopsie. Le prime quattro vittime esaminate sono quelle del presidente di Morgan Stanley international Jonathan Bloomer e di sua moglie Judith, dell'avvocato americano Chris Morvillo e di sua moglie Nada. Lunedì sono stati programmati gli esami su Bloomer e sulla moglie, martedì, toccherà ai coniugi Morvillo, l'avvocato Cristopher e la moglie Neda. Gli esami sulle altre tre vittime, il magnate inglese Mike Lynch, la figlia 18enne Hannah e il cuoco di bordo Recaldo Thomas sono stati programmati per mercoledì e giovedì. Alle autopsie, considerate esami irripetibili, prenderanno parte i consulenti delle parti offese e dei tre indagati, il comandante James Cutfield, l'ufficiale di macchina Tim Parker Eaton e il marinaio Matthew Griffiths, che rispondono di naufragio colposo e omicidio colposo plurimo.