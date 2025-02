video suggerito

Il furgone parcheggiato si muove improvvisamente all’indietro: Alessandro muore schiacciato dal mezzo Il grosso furgone era fermo a poca distanza da dove si trovava la vittima quando, per motivi da chiarire, il mezzo si è mosso improvvisamente all’indietro in una zona in discesa, acquistando velocità e travolgendo il 41enne Alessandro Guerra che è morto schiacciato a Montalto Uffugo, in provincia di Cosenza. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Assurdo quanto tragico incidente nelle scorse ore nel Cosentino dove un uomo di 41 anni, Alessandro Guerra, è morto schiacciato da un furgone che si è mosso improvvisamente mentre era parcheggiato. Il dramma nel pomeriggio di ieri, sabato 15 febbraio, in una zona periferica del comune di Montalto Uffugo.

Il tutto si è consumato in pochi attimi in una zona di campagna della frazione di Settimo, in via Malagodi. Secondo quanto ricostruito finora, il 41enne era impegnato in alcune attività di trasloco quando il mezzo lo ha travolto in pieno schiacciandolo.

Stando a una prima ricostruzione della dinamica, ancora tutta da accertare, il grosso furgone era fermo a poca distanza da dove si trovava la vittima quando, per motivi da chiarire, il mezzo si è mosso improvvisamente all’indietro in una zona in discesa acquistando velocità e travolgendolo Alessandro Guerra senza dargli scampo.

Inutili per il 41enne i soccorsi, prima da parte dei presenti e poi dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118 accorsi sul posto. Vista la gravità delle ferite, sul posto la centrale operativa aveva allertato anche l'elisoccorso ma ogni sforzo per salvare la vita all’uomo si è rivelato vano. Il 41enne è stato dichiarato morto sul posto.

Sul luogo della tragedia anche i carabinieri della stazione di Montalto Uffugo che hanno avviato gli accertamenti del caso e i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti un malfunzionamento del freno a mano del veicolo o un errore da parte di chi ha parcheggiato il furgone non azionando il freno.

Dopo aver schiacciato la vittima, il mezzo è rimasto incastrato tra gli alberi ed è stato necessario l’intervento dei pompieri per sganciarlo. Il mezzo sarà sottoposto ai controlli del caso nei prossimi giorni