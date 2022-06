Il figlio perde la vita sul lavoro, la mamma parte per riportarlo a casa e muore in un incidente Una tragico destino che unisce madre e figlio. Rosina De Franco, di 80 anni, di Tortora (Cosenza), è morta in un incidente stradale. Si era recata in Lazio in seguito alla morte del figlio, causata da un incidente sul lavoro.

Una donna – Rosina De Franco, di 80 anni, di Tortora, in provincia di Cosenza – è morta la notte scorsa in un incidente stradale avvenuto, per cause in fase di accertamento, in contrada Melara di Lauria (Potenza).

L’anziana era nell’auto guidata dal marito, rimasto ferito in maniera grave, e che è precipitata in un burrone. L’uomo, soccorso dagli operatori sanitari del 118 Basilicata soccorso, è stato trasferito in codice rosso all’ospedale di Lagonegro (Potenza).

Secondo quanto si è appreso, i coniugi stavano facendo ritorno in Calabria dal Lazio, dove si erano recati in seguito alla morte del figlio, causata da un incidente sul lavoro.

L’uomo e la donna, entrambi tortoresi, sono residenti nella frazione Ordichelladi località Carro di Tortora, non molto distante dal luogo dell’incidente, Contrada Melara. Quest’ultima è una località posta al confine tra le contrade montane di Tortora e il territorio del Comune di Lauria. È attraversata dalla Sp 100, denominata appunto della Melara.