Il dramma di Yahya, 18enne morto nel Secchia: aspettava la Maturità dopo lo stage in Rsa per anziani Attendeva l’esame di matutità Yahya Hkimi il 18enne annegato nel fiume Secchia a Modena. In vista della maturità aveva svolto il suo periodo di alternanza scuola-lavoro in una struttura di servizi socio-assistenziali per persone anziane non autosufficienti che lo avevano anche citato in una canzone.

A cura di Antonio Palma

Dolore, tristezza e tanta incredulità nel Modenese all’indomani della tragica notizia della morte di Yahya Hkimi il diciottenne annegato nel fiume Secchia dopo esseri tuffato per gioco davanti all’amico che faceva un video della scena. Doveva essere un giorno spensierato prima della Maturità per l’adolescente che frequentava l’istituto Socio-Commerciale-Artigianale Cattaneo-Deledda di Modena. Un giorno che aveva deciso di trascorrere con l’amico di sempre lungo il fiume Secchia a Marzaglia di Modena.

Una gita che alla mamma di Yahya non piaceva affatto visto che in quel tratto è vietata la balneazione per i rischi legati alla corrente forte. I due erano li già da ore distesi al sole dopo aver piazzato un telo quando il 18enne ha deciso di calarsi in acqua. Stando al racconto dell’amico, doveva fingere di essere trascinato dalla corrente per un video scherzo che forse poi avrebbe fatto vedere agli amici.

Yahya ci avrebbe provato tre volte fino alla tragica fatalità dopo essere caduto nell’acqua in prossimità di una cascata artificiale, un punto particolarmente pericoloso. "Ehi sei impazzito? Stai attento bro" gli diceva l’amico nel video prima che lo studente venisse inghiottito dalle acque del Secchia. Non un tuffo dunque ma fatale una caduta mentre tentava di entrare nel fiume.

Nel filmato infatti si vede il 18enne in piedi davanti alla piccola cascata, poi Yahya che cerca di sedersi sul cemento per prepararsi a entrare in acqua contando sul fatto di erre un ottimo nuotatore ma scivola e la corrente lo trascina via all’improvviso senza dargli scampo. Una scena agghiacciante davanti agli occhi dell’amico sotto shock. Le ricerche sono iniziate subito mercoledì ma purtroppo si sono concluse nel peggiore dei modi domenica con la scoperta del cadavere di Yahya.

“Siamo tutti molto addolorati per la perdita di un ragazzo volenteroso, che si affacciava all’età adulta pieno di sogni, con la spensieratezza dei suoi 18 anni” ha dichiarato la preside della scuola, ricordando che in vista della maturità aveva svolto il suo periodo di alternanza scuola-lavoro in una struttura di servizi socio-assistenziali per persone anziane non più completamente autosufficienti.

Tra i messaggi di cordoglio proprio quello della coordinatrice responsabile della struttura per anziani dove lo studente ha svolto l'attività di stage. "Lo scorso febbraio, nell'ambito di un progetto musicale, i nostri anziani hanno composto una canzone, registrata anche alla Siae. Si intitola ‘Noi Eroi', Yahya è citato nel testo" ha ricordato.