video suggerito

Bruno Sette morto a Porto Viro, si ipotizza omicidio: “Gettato in strada per simulare investimento” Il 70enne Bruno Sette è stato trovato morto in strada a Porto Viro (Rovigo). Il cadavere sarebbe stato gettato in strada dopo il delitto per simulare un investimento: gli investigatori ipotizzano l’omicidio. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Gabriella Mazzeo

57 CONDIVISIONI condividi chiudi

Bruno Sette, 70 anni, è stato trovato senza vita in strada a Porto Viro (Rovigo) all'alba di oggi, venerdì 23 maggio. Secondo le prime informazioni, il cadavere dell'anziano sarebbe stato gettato in strada per simulare un investimento in auto, ma non si esclude l'ipotesi dell'omicidio.

Le forze dell'ordine stanno indagando sulle cause della morte senza escludere l'ipotesi di omicidio volontario. L'uomo viveva a Porto Viro insieme ai suoi tre figli, due maschi e una femmina. Chi indaga ritiene che Sette possa essere stato ucciso con più colpi di un oggetto contundente e che poi il suo corpo sia stato gettato in strada per simulare un incidente stradale.

Secondo quanto confermato da fonti investigative a Fanpage.it, le indagini si stanno concentrando al momento tra le conoscenze strette della vittima. Il cadavere recava lesioni sulla testa e sangue sui vestiti.

Sette era un autotrasportatore in pensione da anni, noto e rispettato in città. L'uomo era separato dalla moglie e aveva tre figli di cui uno noto alle forze dell'ordine per alcuni problemi passati con la giustizia. Con tutte le probabilità, secondo chi indaga, la morte del 70enne è stata violenta. Nelle prossime ore saranno ascoltate le persone vicine alla vittima, compresi i figli. Uno dei figli sarebbe già sotto interrogatorio.

La moglie del 70enne vive in Toscana dopo la separazione dal marito, ma ha contatti costanti con i figli che hanno preferito continuare a vivere a Porto Viro. La vicenda ha sconvolto l'intera comunità che ben conosceva il 70enne che per anni aveva lavorato come autotrasportatore.

Sono in fase di ricostruzione le ultime ore del pensionato e la dinamica dell'accaduto. Ulteriori informazioni saranno disponibili solo con il prosieguo delle indagini, ancora nelle loro fasi iniziali. Per accertare le cause della morte sarà necessario l'esito dell'esame autoptico.