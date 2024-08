video suggerito

Il 14enne Vincenzo Servedio è scomparso dallo scorso 10 luglio da Adelfia: doveva andare in comunità Preoccupazione ad Adelfia (Bari) per la scomparsa di un 14enne del posto. Vincenzo Servedio sarebbe dovuto andare in comunità per una complicata situazione familiare, come i suoi due fratelli. Lui, però, pare che abbia volutamente far perdere le sue tracce dallo scorso 10 luglio.

A cura di Biagio Chiariello

Vincenzo Servedio, 14 anni, è scomparso dallo scorso 10 luglio da Adelfia, comune di 16mila abitanti in provincia di Bari. I familiari del ragazzino si sono rivolti alla trasmissione di Rai 3 ‘Chi l'ha visto' per cercare di ritrovare il giovane.

Ormai oltre una ventina di giorni fa, sarebbe uscito intorno alle 13 per non tornare più a casa. Si tratterebbe certamente di un allontanamento volontario: Vincenzo si è anche fatto sentire, ha telefonato per pochi secondi al padre. Ha detto di stare bene e di non voler tornare. Sarebbe infatti dovuto andare in una comunità per via della situazione familiare complicata, come già capitato agli altri due fratelli più piccoli, ma invece è fuggito.

Da allora il suo cellulare risulterebbe spento, come riporta il sito della trasmissione tv sugli scomparsi. I genitori hanno presentato regolare denuncia ai carabinieri. Gli agenti si sono mobilitati per la ricerca del 14enne, anche con l’ausilio di un elicottero.

Alto 1.58, ha i capelli scuri. Al momento della scomparsa indossava una maglietta blu, pantaloncini blu e scarpe nere. Chiunque fosse in possesso di informazioni utili può contattare il numero 3756616012 o le Forze dell’Ordine.