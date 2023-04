I prof tutor guadagneranno 4.700 euro al mese. Lo assicura il Ministro dell’Istruzione Il ministro Giuseppe Valditara spiega lo stanziamento di 150 milioni di euro per i docenti “particolarmente formati in materie psicopedagogiche” e che si impegneranno in attività extracurriculari.

A cura di Biagio Chiariello

“Il docente tutor è la prima applicazione della rivoluzione del merito. Noi intendiamo dare ad ogni ragazzo la possibilità di realizzare i proprio talenti”. Lo ha spiegato il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, nella prima puntata de ‘Il Ministro Risponde', il nuovo format video web nel quale la giornalista Maria Latella intervisterà il Ministro sui principali temi del mondo della scuola.

“Abbiamo stanziato 150 milioni di euro, una prima tranche, e partiamo con gli ultimi 3 anni delle superiori. Poi a regime partiremo dalla prima media per un ciclo di 8 anni complessivi. Ogni tutor potrà arrivare a guadagnare oltre 4.700 euro per l’attività curricolare e per l’attività extra curriculare, che sarà pomeridiana e molto importante, abbiamo stimato ulteriori circa 3mila euro ulteriori” spiega Valditara.

I tutor, ha sottolineato il Ministro, saranno “docenti particolarmente formati in materie psicopedagogiche: abbiamo appena aperto le iscrizioni per i docenti di scuola superiore per partecipare; il corso si concluderà a fine maggio”. E spiega che "avrà la responsabilità di personalizzare la formazione dei ragazzi, un piano per ogni studente".

Sarà una formazione modellata sulle esigenze di ciascuno studente. Questo – ha proseguito – significa coinvolgere anche docenti delle singole materie, matematica, italiano e altre, che dovranno partecipare: anche per loro ci saranno delle risorse".

E Valditara assicura che "ogni ragazzo sarà seguito e non rischia di restare indietro o abbandonare il percorso scolastico. Far emergere il talento di ogni ragazzo e metterli in relazione con le esigenze del territorio, grazie al docente orientatore, significa anche fare scelte opportune“.

Quindi un occhio alle cifre: