I poliziotti gli chiedono i documenti, lui offre loro dell’hashish: “Non ditelo alla polizia” Fermato dalle forze dell’ordine per un controllo dei documenti, un 31enne residente a Perugia ha offerto dell’hashish agli agenti. “Prendetene un po’, ma non ditelo alla polizia”.

A cura di Gabriella Mazzeo

Una storia decisamente singolare quella che ha per protagonista un 31enne residente a Perugia, visto aggirarsi tra le auto di un parcheggio in stato confusionale. Quando le forze dell'ordine gli hanno chiesto i documenti, il 31enne ha estratto dalla tasca un pezzo di hashish, invitando gli agenti a usufruirne.

"Mi raccomando – avrebbe detto davanti alle autorità e ad alcuni passanti che si erano fermati ad osservare la scena – prendete quello che volete ma non chiamate la polizia".

L'uomo è stato subito fermato dagli agenti intervenuti, che lo hanno denunciato per possesso di sostanza stupefacente. Secondo quanto ricostruito, il 31enne in evidente stato confusionale stava cercando di forzare gli sportelli delle auto parcheggiate quando alcuni cittadini hanno provato a fermarlo.

L'uomo si è mostrato però sordo ai richiami e i residenti hanno allertato le forze dell'ordine, giunte sul posto per effettuare accertamenti sull'identità del 31enne.

Davanti alla richiesta di esibire i documenti, il 31enne ha estratto dalla tasca la dose di stupefacente che aveva con sé, offrendola agli agenti e invitandoli a non allertare la polizia. Dopo averlo sottoposto a controllo, le autorità lo hanno accompagnato in Questura per gli accertamenti di rito e richiesto l'intervento del 118.

L'uomo è stato scortato presso l'Ospedale Santa Maria della Misericordia per tutte le cure del caso. Il 31enne è stato poi deferito dall'autorità giudiziaria per il reato di possesso di stupefacenti ai fini di spaccio.