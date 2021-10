I medici eroi del Covid insieme ai leader mondiali: la foto simbolo del G20 Non solo leader mondiali ma anche medici, infermieri e operatori sanitari nella tradizionale foto simbolo del G20 fatta questa mattina a Roma prima del summit. Uno scatto storico lo ha definito la Croce Rossa Italiana. “È stata una splendida idea”, il commento della cancelliera tedesca Angela Merkel.

A cura di Chiara Ammendola

Prima la foto di rito del G20, quella con tutti i leader mondiali, e poi una seconda foto, che vede insieme a loro anche medici, infermieri e operatori sanitari della Croce Rossa. che hanno combattuto strenuamente durante la pandemia come dei veri eroi. Una foto simbolo del G20 quella scattata questa mattina a Roma prima dell'inizio del summit. I leader del mondo e il padrone di casa Mario Draghi sono stati raggiunti infatti da medici, infermieri e operatori sanitari della Croce Rossa. Al loro arrivo gli operatori della Croce Rossa, alcuni in camice altri con le divise da soccorritori, sono stati accolti da un applauso dei leader del mondo che hanno poi ripetuto dopo lo scatto.

La Croce Rossa: Uno scatto storico

La delegazione di medici e infermieri che ha partecipato alla foto con i leader del G20, secondo quanto si apprende, fa parte dell'ospedale Spallanzani e del presidio Croce Rossa Vaccini di Fiumicino. "Nella foto di gruppo, non eravamo soli. I dottori e i soccorritori erano con noi. È stata una splendida idea. Siamo consapevoli del servizio che rendono alla società", avrebbe invece detto Angela Merkel nel corso dei lavori del G20, in riferimento proprio alla foto fatta con medici, infermieri e operatori sanitari. "Lo storico scatto dei nostri volontari e operatori sanitari con i leader del #G20 a Roma è un riconoscimento globale dello straordinario sforzo compiuto dalla #CroceRossa nel corso dell'emergenza #COVID19. Mai come oggi possiamo dirci orgogliosi di essere #UnItaliaCheAiuta", il commento che Francesco Rocca, il presidente della Croce rossa italiana, ha affidato a Twitter.