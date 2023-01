I figli litigano mentre giocano a pallone, i padri si affrontano a colpi di pistola: un ferito grave È accaduto a Francofonte, in provincia di Siracusa, entrambi gli adulti feriti sono pregiudicati. Quello ferito ha riportato gravi lesioni. Arrestato il rivale.

A cura di Biagio Chiariello

Una spedizione punitiva culminata con due colpi di pistola per vendicare l’aggressione subita dal figlio. È accaduto a Francofonte, in provincia di Siracusa, dove i carabinieri della Compagnia di Augusta hanno arrestato un pregiudicato 42enne per tentato omicidio.

Le immediate indagini dei militari, dirette dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, hanno consentito di acquisire gravi indizi di colpevolezza a carico dell’arrestato che avrebbe agito per vendicare l’aggressione subita dal figlio, avvenuta il 26 dicembre, colpito al capo da una pietra lanciata dal figlio del rivale dopo una lite su campo di calcetto di Francofonte tra i due ragazzini, rispettivamente di 13 e 14 anni.

Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, l'adolescente è stato medicato al pronto soccorso ma i genitori non hanno parlato del litigio, riducendo il tutto ad una banale caduta.

Il 30 dicembre, la resa dei conti tra i padri, culminata con due colpi di pistola sparati dall’arrestato – uno all’addome e l’altro alla schiena – in direzione della vittima che ha riportato gravi lesioni. Quest'ultimo, anche lui pregiudicato, è stato costretto alle cure del pronto soccorso dell'ospedale di Lentini.

La ricostruzione dei fatti ha consentito l’emissione di un provvedimento restrittivo a carico dell'uomo che ha sparato, eseguito dai carabinieri che, dopo le formalità di rito, hanno portato l’arrestato nella casa circondariale di Cavadonna a Siracusa a seguito dei gravi indizi di colpevolezza a suo carico.