I cadaveri di due anziani trovati nel cortile di una palazzina di Sanremo: ipotesi omicidio-suicidio

I cadaveri di due anziani sono stati rinvenuti nel cortile di una palazzina di Sanremo. Le forze dell’ordine hanno dato il via a un’indagine e l’ipotesi più accreditata è quella di omicidio-suicidio.

Immagine di repertorio

Sono stati trovati morti nel cortile della palazzina dove vivevano: due anziani coniugi sarebbero deceduti nella notte e i cadaveri sono stati rinvenuti in giardino dalle forze dell'ordine di Sanremo. Sull'accaduto è stata avviata un'indagine le cui principali piste riguardano l'omicidio-suicidio. Sui cadaveri dei due sarà svolta l'autopsia per chiarire le tempistiche della morte e le dinamiche dell'accaduto.

I due cadaveri sono stati trovati nel giardino della struttura di via Borgo Tinasso, a Sanremo. I due vivevano al terzo piano della palazzina. La Guardia di Finanza, insieme al medico legale e alla polizia, stanno effettuato le indagini nell'appartamento. I locali dove i due vivevano sono stati perquisiti.

