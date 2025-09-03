I bagnanti la notano in mare e la trascinano a riva, bimba di 4 anni morta annegata a Grado

Una bimba di 4 anni di origini tedesche è morta annegata a Grado, dove si trovava in vacanza con i familiari. La piccola sarebbe stata notata in mare da alcuni bagnanti e trascinata a riva per i primi soccorsi.

Una bimba di 4 anni è annegata sulla spiaggia del camping Villaggio Europa di Grado, dove si trovava in vacanza con i genitori. Sul posto sono accorsi i soccorritori che hanno cercato di salvare la vita alla minore di origini tedesche. Ogni tentativo di rianimarla, però, si è rivelato purtroppo inefficace.

Per soccorrere la bambina è intervenuto anche un elicottero del 118 dopo che alcuni bagnanti l'hanno notata in balia delle onde. La bimba è stata portata sul bagnasciuga dove sono state effettuate le prime manovre salvavita. Dopo tanti tentativi di rianimarla, i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sul caso sono state avviate indagini da parte del personale della capitaneria di porto, supportato dal nucleo radiomobile della compagna dei carabinieri di Monfalcone. È ancora da chiarire, infatti, come la bimba sia finita in acqua. A notarla in balìa delle onde sarebbero stati alcuni bagnanti che l'hanno trasportata a riva, ma non è chiaro cosa sia accaduto negli attimi precedenti, quando la bambina è entrata in acqua.

La minore si trovava in vacanza con i genitori presso il camping Villaggio Europa di Grado.