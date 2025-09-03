Attualità
video suggerito
video suggerito

I bagnanti la notano in mare e la trascinano a riva, bimba di 4 anni morta annegata a Grado

Una bimba di 4 anni di origini tedesche è morta annegata a Grado, dove si trovava in vacanza con i familiari. La piccola sarebbe stata notata in mare da alcuni bagnanti e trascinata a riva per i primi soccorsi.
Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi
A cura di Gabriella Mazzeo
1.831 CONDIVISIONI
Immagine

Una bimba di 4 anni è annegata sulla spiaggia del camping Villaggio Europa di Grado, dove si trovava in vacanza con i genitori. Sul posto sono accorsi i soccorritori che hanno cercato di salvare la vita alla minore di origini tedesche. Ogni tentativo di rianimarla, però, si è rivelato purtroppo inefficace.

Per soccorrere la bambina è intervenuto anche un elicottero del 118 dopo che alcuni bagnanti l'hanno notata in balia delle onde. La bimba è stata portata sul bagnasciuga dove sono state effettuate le prime manovre salvavita. Dopo tanti tentativi di rianimarla, i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sul caso sono state avviate indagini da parte del personale della capitaneria di porto, supportato dal nucleo radiomobile della compagna dei carabinieri di Monfalcone. È ancora da chiarire, infatti, come la bimba sia finita in acqua. A notarla in balìa delle onde sarebbero stati alcuni bagnanti che l'hanno trasportata a riva, ma non è chiaro cosa sia accaduto negli attimi precedenti, quando la bambina è entrata in acqua.

Leggi anche
Incidente a Foggia, scontro tra auto e furgone: morta ragazza di 28 anni, 4 feriti

La minore si trovava in vacanza con i genitori presso il camping Villaggio Europa di Grado.

Attualità
1.831 CONDIVISIONI
Immagine
Inchiesta
Cosa non torna nella difesa di Boss Miao: le nostre dieci domande all’admin di Phica
Chi si nasconde dietro Boss Miao, la mente di Phica: l’inchiesta di Fanpage.it
Caso Phica, Roberto Maggio a Fanpage.it: "Quel forum era solo un affiliato: io mi occupo di altro"
Inizia la guerra legale contro Phica, Bernardini de Pace: "Sfideremo la giurisprudenza"
"Dal 2017 combatto contro una persona che crea foto porno con il mio volto, ho denunciato 4 volte"
"Pagai migliaia di euro per far togliere mie foto da Phica": la denuncia di un volto noto della TV
Il giallo dietro a Phica.net, la pista di Ragazze in Vendita e l’indagine scomparsa: la nostra analisi
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views