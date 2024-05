video suggerito

I 15 turisti italiani bloccati in Yemen stanno tornando a casa. Partito il volo per gli Emirati Arabi I quindici turisti italiani bloccati sull’Isola di Socotra, al largo dello Yemen, sono in viaggio verso gli Emirati Arabi Uniti; da lì poi torneranno nel nostro Paese. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Davide Falcioni

I quindici italiani rimasti bloccati per alcuni giorni nell'isola yemenita di Socotra, dove erano andati a trascorrere una vacanza, sono in viaggio verso l'Italia. È infatti decollato questa mattina l'aereo che li riporta negli Emirati Arabi Uniti e da lì poi nel nostro Paese. Il gruppo, composto da milanesi, bergamaschi, un riminese e alcuni veneti, era partito da Abu Dhabi il 23 aprile con l'unico volo settimanale che porta all'isola. Tuttavia, a causa della guerra civile in atto ormai da anni e le conseguenti difficoltà sui voli, nessuno di loro era riuscito a rientrare.

La vicenda aveva suscitato una grande attenzione mediatica. Molti giornali e tv nei giorni scorsi si sono messi in contatto con i turisti italiani dopo che, alcuni di loro, avevano lanciato un appello attraverso i canali social. "Siamo fermi da alcuni giorni, ma siamo bloccati in una condizione di benessere" aveva scritto su Facebook Antonella Di Censo, 51 anni di Sulmona, nell'Aquilano, nel gruppo di vacanzieri. La donna sarebbe dovuta rientrare in Italia il primo maggio.

Anche l’Unità di Crisi della Farnesina si è subito messa in contatto con il gruppo di connazionali e i loro congiunti in Italia. Secondo quanto ricostruito dalle autorità, inoltre, l’ambasciata d’Italia ad Abu Dhabi aveva preso contatti con la compagnia aerea per assicurarsi della ripresa dei collegamenti.

Socotra, una grande isola al largo dello Yemen in direzione della Somalia, resta una destinazione esplicitamente sconsigliata sul sito dell'Unità di Crisi della Farnesina ‘Viaggiare Sicuri'.

Nel Paese da un decennio è in corso una sanguinosa guerra civile e a partire dal 13 febbraio 2015, a seguito dell'aggravarsi delle condizioni di sicurezza, l'ambasciata italiana a Sana'a ha sospeso le proprie attività e non è più possibile pertanto assicurare assistenza consolare a coloro che si rechino in territorio yemenita.