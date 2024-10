video suggerito

“Hanno trovato delle scuse per toccarmi”, 17enne rivela violenza subita durante stage nel tema a scuola Gli abusi subiti dalla studentessa di un istituto nel Faentino si sarebbero verificati durante uno stage di un mese per la scuola. Due 23enni accusati di violenza sessuale aggravata dalla minore età. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Hanno trovato delle scuse per toccarmi". Sono solo alcune righe di un tema scolastico con cui una 17enne di un istituto del Faentino, in provincia di Ravenna, ha indirettamente rivelato i presunti abusi subiti durante uno stage di un mese per la scuola.

I soggetti di quella frase sono due 23enni, responsabili della cucina di un locale, che dovranno rispondere all'accusa di violenza sessuale aggravata dalla minore età della presunta vittima. Questa è l'ipotesi formulata dalla Procura di Ravenna, con la pm titolare del fascicolo, Lucrezia Ciriello.

La confidenza scritta nel tema di italiano non è infatti passata inosservata alla professoressa della giovane studentessa, che ha cercato conferme anche dalla diretta interessata. La docente l'ha ritenuta attendibile e ha quindi deciso di procedere alla segnalazione all’autorità giudiziaria, dopo essersi consultata con il dirigente scolastico.

Il fascicolo è stato aperto all'inizio della settimana, con la notifica ai due 23enni, responsabili della cucina di un locale del Ravennate, difesi dagli avvocati Gian Luigi Manaresi e Paola Converti. È stato notificato loro un avviso di conclusione delle indagini, firmato dalla pm Lucrezia Ciriello, per violenza sessuale aggravata dalla minore età della studentessa.

Stando a quanto ricostruito, il presunto abuso sarebbe avvenuto a Massa Lombarda: la 17enne, aspirante chef, era incaricata di svolgere le mansioni più semplici in cucina nell'ambito dello stage. Secondo il racconto della ragazza, ci sarebbe stato prima un tentativo di bacio, poi palpeggiamenti, anche in parte su un’auto.

La giovane non aveva ancora trovato il coraggio di parlarne con nessuno, fino alla confessione fatta in una frase su un compito in classe.