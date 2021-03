Hanno rispettivamente 85 e 82 anni, Tonino e Loredana, e da 60 anni sono sposati, un anniversario di matrimonio che ieri, 8 marzo e Giornata Internazionale della Donna, hanno festeggiato nella Rsa San Bartolomeo di Trento dove i due vivono da circa un mese. Lo hanno fatto con tenero bacio immortalato dai presenti e raccontato anche sui social dai tanti commossi dalla loro storia: lui capocantiere, lei infermiera, Loredana Berghi e Tonino Fabbri si conoscono negli anni '50 nella provincia di Ferrara dai quali provengono entrambi e l'8 marzo del 1961 dopo una storia d'amore intensa decidono di coronare il loro sogno d'amore e di sposarsi.

Il bacio per immortalare le nozze di diamante

Ed è a Trento che decidono di vivere, città dove hanno trascorso tutta la loro vita, un percorso lungo e intenso che li ha portati anche ad affrontare il Coronavirus. Qualche mese infatti entrambi hanno contratto il virus e grazie alle cure mediche sono riusciti a sconfiggerlo. Da un mese circa Tonino e Loredana sono residenti della Rsa San Bartolomeo di Trento dove proprio ieri hanno potuto brindare al loro amore con un mazzo di fiori e una grande torta da condividere con gli altri ospiti.

Il regalo per i 60 anni di matrimonio: una stanza dove poter stare insieme

Come regalo per le loro nozze di diamante, oltre ad un mazzo di fiori e una grande torta, la direzione dell'Apsp Civica ha voluto riunire i due coniugi che, adesso, vivono nella stessa stanza. Un augurio speciale è giunto anche dal sindaco di Ferrara che ha condiviso il loro bacio sulla propria pagina Facebook e ha così commentato: "Che altro aggiungere: tanti auguri dalla vostra città natale e complimenti per questo bel traguardo!".