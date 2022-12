Grosseto, 18enne trovato morto nel magazzino di casa: i genitori avevano sentito sparare Un ragazzo di 18 anni è stato trovato morto nel magazzino della sua abitazione di Saturnia, frazione del comune di Manciano (Grosseto). A dare l’allarme i genitori che avevano sentito sparare.

A cura di Gabriella Mazzeo

Un ragazzo di 18 anni è stato trovato morto dai familiari nei pressi del magazzino della sua abitazione di Saturnia, frazione termale del comune di Manciano (Grosseto). Secondo quanto reso noto, il giovane sarebbe deceduto nella notte tra venerdì e sabato a causa di una ferita da arma da fuoco alla testa. A dare l'allarme, i familiari del ragazzo che in piena notte hanno udito gli spari.

Al momento non è chiara la dinamica dei fatti: le forze dell'ordine stanno indagando per capire se si sia trattato di un incidente o di un suicidio. Per il momento i carabinieri non avrebbero trovato lettere o bigliettini da parte della vittima, ma propenderebbero comunque per un gesto volontario del ragazzo.

Sul posto, oltre ai carabinieri, sono intervenuti anche i mezzi del servizio emergenza sanitaria del 112. I soccorritori, però, non sono riusciti a fare nulla per il 18enne: l'adolescente è infatti morto sul colpo a causa della ferita causata dal colpo di fucile alla testa

In aggiornamento