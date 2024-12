video suggerito

Grave incidente in tangenziale a Rivoli: ruota si stacca da un tir e piomba sulla 500, auto distrutta Avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi l'incidente che si è verificato la mattina dell'ultimo dell'anno sulla tangenziale di Torino: una ruota di un camion è finita su una Fiat 500L. Una persona è rimasta ferita.

A cura di Biagio Chiariello

Foto Polstrada

Oggi, martedì 31 dicembre, si è verificato un grave incidente sulla tangenziale di Rivoli, un comune situato nella città metropolitana di Torino, tra gli svincoli IV Novembre e corso Francia.

Un camion che stava viaggiando in direzione sud ha improvvisamente perso una delle sue ruote, la quale ha rimbalzato violentemente sulla carreggiata finendo per centrare in pieno una Fiat 500L, che stava percorrendo la tangenziale in direzione nord.

La vettura, che si trovava in servizio per conto di un concessionario autostradale, stava percorrendo l'arteria con direzione Milano-Aosta al momento dell'incidente. Le immagini diffuse dalla Polizia Stradale mostrano chiaramente il danno subito dall'automobile, che è stata colpita direttamente dalla ruota del mezzo pesante.

Dopo l'incidente, il camion si è fermato immediatamente, ma la situazione è stata piuttosto critica inizialmente.

Gli agenti della Polizia Stradale di Torino-Settimo sono intervenuti tempestivamente per effettuare i rilievi necessari e per comprendere le cause esatte dell'incidente. Gli ausiliari della ‘Ivrea Torino Piacenza S.p.A.' hanno proceduto alla chiusura dello svincolo di corso Francia per garantire la sicurezza e permettere le operazioni di soccorso e rilievo.

Foto Polstrada

Nonostante la gravità dell'accaduto, fortunatamente l'incidente non ha causato particolari disagi al traffico, sebbene lo svincolo di corso Francia sia stato chiuso fino al termine delle operazioni.

Il conducente della Fiat 500L è stato soccorso dal personale del 118, che lo ha trasportato all'ospedale San Luigi di Orbassano in codice giallo. Le sue condizioni sono stabili e non sembra che abbia riportato gravi ferite.