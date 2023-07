Grandine nell’Astigiano, grandine fino a 6 cm di diametro e alberi caduti: donna ferita nel Novarese Grandine nell’Astigiano fino a 6 cm di diametro. Il maltempo ha abbattuto alberi e danneggiato le automobili parcheggiate. Intervenuti a Castelnuovo Don Bosco i vigili del fuoco. Ferita una donna nel Novarese.

A cura di Gabriella Mazzeo

Un violento temporale ha colpito in queste ore alcune zone nel nord dell'Italia. Lombardia e Astigiano hanno dovuto fare i conti con forti piogge, cieli plumbei e raffiche di vento. Nel Nord dell'Astigiano, i vigili del fuoco hanno raccolto decine di chiamate dei residenti nella zona di Castelnuovo Don Bosco per alberi abbattuti, danni a tettoie e serre. Numerose auto in panne, anche se fortunatamente non vi sarebbero feriti.

A preoccupare particolarmente i cittadini, le forti grandinate che hanno danneggiato vetrate, finestre e i finestrini delle macchine parcheggiate. I vigili del fuoco del comando provincia di Asti stanno intervenendo con numerose squadre di lavoro. La grandine ha raggiunto dimensioni fino a 5/6 centimetri di diametro.

Il maltempo ha colpito anche le zone di Santhià, Alto Canavese e Monferrato. Stando a quanto reso noto dalla stampa locale, una donna è stata colpita da un albero ed è rimasta gravemente ferita nel Novarese. L'incidente sarebbe avvenuto nei pressi di un agriturismo di Castelletto Ticino. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118. La donna sarà elitrasportata al Cto di Torino, anche se al momento l'eliambulanza avrebbe difficoltà a decollare proprio a causa delle condizioni meteo avverse.

Leggi anche L'oroscopo del 6 luglio 2023

Secondo le previsioni meteo di ieri, giovedì 20 luglio e di oggi, venerdì 21 luglio, le precipitazioni sparse di carattere temporalesco hanno interessato nella notte principalmente Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Bolzano, Emilia Romagna. Nella mattinata di oggi, i temporali hanno interessato anche il Piemonte.

Allerta arancione per oggi su gran parte della Lombardia per rischio temporali, allerta gialla sul Friuli Venezia Giulia, Veneto e sulla Provincia autonoma di Bolzano. I fenomeni temporaleschi, seppur forti, saranno di breve durata.